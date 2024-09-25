AI發燒用電量攀高 8月電力景氣燈號連4月亮黃紅燈

人工智慧（AI）題材持續發燒，台綜院今天公布的8月電力景氣燈號，連續第4個月亮出代表景氣揚升的黃紅燈，由於產業景氣持續熱絡，全國用電量再創2年來高峰，半導體業景氣也持續向上。

台綜院指出，8月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長2.48%，在AI相關產業發展暢旺帶動下，國內景氣持續增溫，全國產業用電需求攀升，用電量達到2年來高峰。

進一步觀察製造業表現，台綜院表示，在AI等新興科技應用持續擴增，以及消費電子產品進入新品備貨旺季兩大利多助攻下，推升國內電子產業生產動能，8月半導體業，電腦、電子及光學製品業用電成長逾5%，用電量再創歷年新高；部分傳統產業也因國際終端需求改善，化學材料業、塑橡膠製品業及機械製造業等產業用電量達2年高峰。

8月半導體業用電量再創歷史新高，占全國產業用電量比率達23.7%，用電量較去年同期成長5.8%，用電量及成長率皆持續擴增，電力景氣燈號連續4個月呈現揚升的黃紅燈。

台綜院認為，國內經濟在人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求帶動下，相關供應鏈需求強勁，加上第3季進入電子業旺季，傳統產業景氣也持續回溫，整體產業景氣呈穩定復甦；國內景氣展望樂觀看待，預測8月經濟成長率為3.5%。

展望未來，國際環境方面，台綜院表示，美國聯準會（Fed）宣布9月降息2碼（0.5個百分點），正式啟動新一波降息週期，全球經濟成長面臨趨緩風險，但新興市場仍以穩定速度成長。

台綜院指出，AI驅動半導體產業進入強勁的復甦循環週期，並引領產業供應鏈持續重組，帶動國內半導體設備擴充成長，相關傳統產業也雨露均霑，將促使國內經濟成長在基期逐季墊高因素下，仍有亮眼表現，產業發展樂觀正面看待，不過後續仍須審慎關注各國利率政策走向對國內產業影響力道。