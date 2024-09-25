房市管制提配套 央行理事：19日會中已有討論

央行祭出第7波選擇性信用管制，首次納入「有房者」不得有寬限期，央行隨後又表示將提配套措施。央行理事、台經院院長張建一直言，其實19日會議就有很多理事提醒「繼承者」可能受到波及，央行理解，只是情況緊急，決定先做再滾動調整。

央行19日宣布祭出第7波選擇性信用管制，被稱作史上最重房市管制措施，且首度將「有房者」納管，新增規範自然人名下有房屋者的第1戶購屋貸款不得有寬限期。

不過央行新措施遭抨擊有濫殺無辜的可能。央行總裁楊金龍24日於立法院備詢時說明，央行都有持續聆聽各方意見，會盡快提出相關的協助措施或排除條款。

央行祭出管制措施後，不到1個禮拜的時間，又提出將有配套，難免被外界認為「央行縮手」。張建一今天指出，其實會議當日，許多理事都有提到將名下有房者納管，可能殃及無辜，楊金龍當場表示理解，但因為金融體系信用資源傾斜的事態緊急，沒辦法等，因此先做再說，但會持續盤點個案情況，必要時會有排除條款。

張建一表示，名下有房者，可能是繼承父母或祖父母的老房子，老家是屏東年久失修的平房，這人或許北上打拚，過去也沒有買房貸款紀錄，就會受到這波選擇性信用管制影響；但任何政策不可能面面俱到，一定會打到無辜，只是無辜者到底多不多，要再觀察。

張建一表示，央行在決定出手前，就知道會有這種狀況發生，只是銀行授信在不動產比重實在太高、達到警戒線，這沒辦法等，楊金龍才會說出「Just doit」，先做再來調整。

台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真分析，央行的配套方案應該延續先前政策基調，不影響首購、自住族群，避免遭選擇性信用管制波及，但針對投資投機的打擊力道還是強勁。

劉佩真並指出，今年底前，預售屋交屋總數仍超過5萬戶，為了避免交易出現過於混亂的情況，期望台北、桃園、台中等交屋量大的縣市，能夠順利度過。

劉佩真認為，觀察政府各部會一系列措施，不論是央行要求銀行提出不動產貸款自主改善計畫、第7波選擇性信用管制，或是其他部會嚴格把關新青安，都顯示政府希望引導房市逐步降溫，價量穩當，讓房市發展更永續。