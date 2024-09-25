【重磅快評】三哩島電廠可復活 核四為何不能？

「反核風」狂吹全球！多國蓋新電廠，多是小規模、到處可安置的方便廠，新一代的核融合廠也陸續露臉，尺寸、容量不小，一副新霸主的模樣；福島核災後大量棄置的核電廠重啟是大生意，更讓人矚目的是除役舊廠翻新，投資有限，但營利能力可觀。台灣仍舊是以靜制動，仍然定位為政治、選票話題，從不在乎能源操作愈發困窘。

幾天前宣布重啟的美國賓州三哩島核電廠1號機更新重啟是讓人眼睛一亮的大案子。1979三哩島核電廠是美國本土發生最駭人的核電廠事故，二號機陣亡封廠，一號機小傷持續商轉到2019退場。看到AI風潮大起，吃電的規模更是狂爆等級，於是三哩島老東家狂砸16億美元更新一號機，舊設備大幅汰除，改裝核融合尖端設備，預定2028重新併聯商轉，目標將延役至2054年；初估重啟後的發電營收比美國過去30年所有綠電的營收還要高。

台灣的非核家園政策確實是歷久彌堅。初起是在野陣營的選票考慮，反核能結合反老K票源，那個時空背景反核頗烈士、清流，就一路走下去；車諾比核災、福島事故更增添了反核彈藥。當時的在野陣營沒敢想有朝一日會執政，更沒想過核電客觀環境有如此大的變化，竟然吹起全球返核風潮。當時在野的民進黨總不能變身執政黨後，徹底推翻以前的言行。

問題是擺在嘴上的節能、發展綠能的能源政策本來就不很有心，如今更幾乎走到死胡同；根本原因在台灣是單一電網，電力的發、輸、配、供長期以來都是台電獨挑大樑，近年來雖然發展能源轉型、電力改革，但新加入的光、風、水民營發電，還是得配合台電單一電網型態運作，因而雖然能源多元了，經過台電大電力池運作，其實只是名稱好聽。

例如光電，白天日照足，太陽光電應可有一定角色，但台電發電設備不可能放在一旁；風電要看季節，冬天季風強，但整體用電需求低，其實派不上用場；最大的麻煩是這些電很難儲存，過去靠燃料電池轉換為可儲存電力，但這是多此一舉，夜間風電更是如此；客觀環境難以配合，結果是即使興建儲能場也沒有用，最近停掉的儲能場數十億元建設，正是因派不上用場。

台灣的供電環境實在不理想，必須求變，核電是思考方向。