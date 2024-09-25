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AI 產業暢旺 台綜院：8月全國產業用電量創二年來高峰

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台綜院25日發布8月EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去年同期成長2.48%，受到國內 AI 相關產業發展暢旺，國內景氣持續增溫，全國產業用電需求攀升，用電量達到二年來高峰，整體產業電力景氣燈號連續四個月呈現揚升的黃紅燈。

台綜院並提到，美國聯準會（Fed）宣布9月降息2碼，正式啟動新一波降息周期，全球經濟成長面臨趨緩風險，但新興市場仍以穩定速度成長。國內經濟在人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求帶動下，相關供應鏈需求強勁，加上第3季時序進入電子業旺季，且傳統產業景氣持續回溫，整體產業景氣呈穩定復甦態勢。

此外，由於8月全國產業用電因產業景氣熱絡，用電量持續攀升成長，且外銷訂單連續六個月正成長，國內景氣展望樂觀看待，台綜院預測 2024 年8月經濟成長率為3.5%。

台綜院進一步分析，AI 驅動半導體產業進入強勁的復甦循環周期，並引領產業供應鏈持續重組，帶動國內半導體設備擴充成長，相關傳統產業也雨露均霑。半導體業及電腦、電子及光學製品業因 AI 浪潮與旺季來臨而方興未艾，產業用電量均再創下新高點，促使國內經濟成長在基期逐季墊高因素下，8月GDP成長率仍有亮眼表現。

台綜院表示，整體來說，國內產業發展情勢持續樂觀正面看待，惟後續仍需審慎關注各國利率政策走向對國內產業影響力道。

至於在台電高壓以上用電方面，8月整體產業用電量較去年同期成長1.97%，其中製造業用電成長1.89%，服務業用電成長2.20%。

半導體 景氣燈號

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