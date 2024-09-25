8月3大產業測驗點齊跌 台經院：春天較晚但不是不到

台經院今天公布8月製造業、服務業、營建業測驗點全數走跌，不過台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業不再是由資通視聽一支獨秀，其他產業「花慢慢開了」，加上美國聯準會降息的帶動效果，可望進一步挹注傳產，今年春天較晚，但不是不到。

台經院調查，8月製造業營業氣候測驗點為96.65點，下滑2.30點，呈現連續3個月下跌；服務業營業氣候測驗點為97.88點，月減1.14點，連續第2個月下滑。

製造業方面，台經院說明，雖然國際品牌新機備貨旺季到來，8月出口表現創新高，但國際原油價格走低拖累石化相關產品售價，加上需求仍顯疲弱，受訪廠商對於內外銷產品成交價格、生產活動和新進訂單量較上月調查相比，均有所下滑，使得製造業廠商對當月及未來半年景氣表現看法惡化。

不過孫明德強調，不能因單月數據較差，就認為景氣變壞，台灣經濟表現今年前8月外銷出口表現穩健，趨勢也沒有往下掉。

孫明德進一步指出，觀察主要商品出口，過去是資通視聽產品一支獨秀，現在其他的花也慢慢綻放，基本金屬、機械傳出好消息，傳產慢慢跟上進度，「今年春天來得比較晚，但不是不到」。

孫明德也提到，美國聯準會（Fed）啟動降息，會牽動所有央行貨幣決策，有助於投資、消費大幅擴張，這對台灣傳產將是久旱逢甘霖。

綜合製造業數據及近期情勢，孫明德認為，8月製造業測驗點跌幅擴大，可以持續觀察，但還不足以對景氣下定論。

展望中長期台灣科技業表現，台經院院長張建一說，現在產業主流是人工智慧（AI），未來晶片市場不管怎麼變，對台積電就是利多；短期如果AI手機賣不好，可能會有些小泡沫破掉，但長期還是看好，台灣經濟至少會有10年好光景，只是中間仍會因國際景氣上下波動。

至於美國聯準會降息2碼（0.5個百分點）的效應，孫明德指出，外界擔憂聯準會降息幅度擴大，是因為經濟衰退，但並非如此，關鍵原因是資金荒的金融面問題，美國實體經濟表現持穩，聯準會如此慎重，主要因素還是看到金融波動，屬於預防性降息。

營建業方面，8月營業氣候測驗點為107.36點，大跌4.57點。台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真指出，近期各行庫不動產授信水位限縮，加上民俗月干擾，導致房屋過戶登記放緩，房市觀望氣氛濃厚。

劉佩真表示，今年上半年房市價量齊揚，第3季開始趨緩，第4季便會降溫，央行9月祭出的房市管制措施，成屋市場、即將交屋的預售屋都會受衝擊，展望未來，資金緊俏成為影響房市走向的主要因素。