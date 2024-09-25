電價審議會本周登場 彭啓明：尊重專業

電價審議會將於本周召開，並決定今年10月到明年3月的電價費率，而行政院今年追加的1000億補貼能否在立法院通過也成為調漲與否的關鍵。有審議委員代表出席的環境部表示，一切尊重審議會專業，但也提醒台電的改革應更有效率。

台電營運長年虧損，主要原因之一在於未足額反映成本的電價，因此是否調漲電價也常上討論桌，而民生電價的調漲勢必帶來廣大反彈，行政院長卓榮泰日前也表示，考量民生穩定不應該再調漲民生電價，但仍交由審議會定案。

環境部長彭啓明今天參加第五屆「2030超越圈圈-循環經濟新創展」開幕記者會受訪指出，俄烏戰爭後全球相當重視能源安全，目前天然氣價格仍高，因此電價適當反映發電成本相當重要，全球現在都面臨電費上漲的問題，台灣電價相對還是便宜很多，電價也要考量物價波動，希望台電的公司營運改革更有效率，不過無論是台電需求、政府補助或電價調整，環境部都會尊重其專業，環境部沒有其他意見。