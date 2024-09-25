高股息投資人請注意！富蘭克林華美00961高股息新兵9/25募集登場

由富蘭克林華美投信推出的00961臺灣ESG永續高息ETF(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)，主打核心以股東權益報酬率(ROE)做為選股邏輯，將於本週9/25~9/27展開為期3天的募集。

富蘭克林華美投信表示，本次的00961(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)主打高股息投資再淬鍊，除了考量持股的股利率外，更添加了ROE選股與權重調整策略，幫助投資人在投資高股息的時候有效迴避貼息的風險。

所以高股息ETF不單單只是找到股利率最高的企業就好，而是要找出真正有能力發出股利且有能力填息的優質企業，因此00961(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)追蹤的指數以ROE做為成分股篩選邏輯(詳細規則請參閱公開說明書)，篩選出會替股東賺錢的公司(即ROE為正數)，並在5月與11月的兩次持股調整中，5月依據最新公告股利率進行高股息排序調整持股；11月則是再透過比較各企業的季ROE成長率對股利率進行加權排序，簡單說就是找出哪間公司不只替股東賺錢，更是越賺越多的情況下，就加碼這間公司的持股，來做到既能有高股息的收入，也能享有更高的填息機會與成長期待的空間。

除了高股息、重成長外，00961(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)所挑選的成分股更是符合國際ESG公司評分篩選，因應全球快速發展下，碳權、國際環境議題重視程度持續上升，唯有提早佈局才能享有後續發展的紅利。

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