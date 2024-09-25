卓榮泰：明年度編列116億元 助中小微企業多元發展

為協助中小微企業多元發展，行政院長卓榮泰表示，明年度預算編列新台幣116億元，將透過人才訓練、制度養成、資料建立和技術對接等，協助國內傳統和中小產業全面導入科技應用，讓各產業皆能受惠經濟果實。

行政院長卓榮泰出席中華民國工業區廠商聯合總會「第9屆第14次理監事聯席會議」，勞動部長何佩珊、經濟部次長何晉滄等人陪同出席。

卓榮泰致詞表示，政府政策不會只關心高科技發展，傳統產業、中小微企業是台灣經濟發展最穩定的力量，須持續升級、轉型，台灣經濟才能持續發展，明年預算編列116億元，協助中小企業多元振興發展。

為協助企業數位和淨零雙軸轉型，卓榮泰表示，政府已經準備好投入資金和人才，協助企業訓練人才、建立制度，經濟部未來也會培育20萬AI人工智慧人才進入產業。協助企業勞力補充被政府列為今年度重點工作，希望明年廠商可以更容易取得充沛人力，推進產業發展。

軟體應用時代來臨，卓榮泰指出，台灣是科技大國，但若無法在公部門、產業導入科技應用，「只是在幫外國人進步，我們自己只能做基層」，因此須透過人才訓練、制度養成、資料建立和技術對接等，協助國內傳統和中小產業全面導入科技應用。

卓榮泰表示，8月台灣出口值達436.4億美元，顯示台灣經濟體質不錯，但集中在高科技產業，如何讓產業全面受惠經濟果實、建立良好的投資環境，也是政府持續推進的工作。

最低工資審議委員會拍板，明年最低工資調幅為4.08%。何佩珊表示，明年最低工資調漲，對中小微企業會有一定程度的衝擊，會與經濟部討論並提出相對應的升級、轉型方案，避免工資成本造成廠商太大的負擔。

何佩珊表示，希望未來與廠商共同推動中階技術人力留台，另須創造讓僑外生留台工作的生活和就業環境，解決缺工問題；也會訓練更多直接為廠商所用的人才，協助技職人力銜接職場。

工業區廠商聯合總會理事長賴博司致詞表示，針對廠商低碳化和智慧化，除了政府在疫後特別預算編列資源，挹注相關輔導措施外，總會也成立減碳的專案辦公室，到從北到南的工業區、深入基層宣導讓更多廠商知道政策資源，與政府共同協助相關廠商轉型。

根據114年度總預算，在中小企業多元振興發展方面，114年度總預算編列94億元，加計前瞻基礎建設計畫第5期特別預算7億元、非營業特種基金15億元，合共116億元，較去年度相同基礎增加40億元，約增53.8%。