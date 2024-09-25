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國發會人口推估難產 陳冲：連AI都看不下去

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國發會要提出的人口推估結果不斷延後。目前台灣人口老化嚴重，將成為未來台灣的沉重負擔。圖為示意圖。 圖/ 本報資料照片 【作者：須冠達，日期：2024-07-08，數位典藏序號：20240707233503634】
國發會要提出的人口推估結果不斷延後。目前台灣人口老化嚴重，將成為未來台灣的沉重負擔。圖為示意圖。 圖/ 本報資料照片 【作者：須冠達，日期：2024-07-08，數位典藏序號：20240707233503634】

新世代金融基金會董事長陳冲今日指出，國發會要提出的人口推估結果：「連AI都不忍看下去！」所以才不斷地延後公布；他指出，相信行政院已經看到人口推估的結果以及問題的嚴重性，但定期應公布的資料不公布，恐怕徒亂人心，不如及早公諸社會，大夥共謀對策，困難的應該不是統計數字，而是能解決問題的方案。

陳冲說，這就好比到醫院看診，「是先檢查驗血診斷病情？還是先等處方開出後，再決定體檢數據？」他也引本期經濟學人雜誌的封面故事為例，赫然就是The breakthrough AI needs（AI需要的突破），統計推估應該是AI最能突破之點，AI都按捺不住，當局就不要再猶豫了。

陳冲表示，今年8月29日，職司人口推估的國發會，丟出一則公告，讓關心台灣未來社會結構的朋友傻眼，公告略以「配合行政院業務整體規劃，有關未來人口、出生、死亡等推估結果由原訂113年8月30日延後至9月30日下午4時前發布。」，記憶所及，這種例行統計工作，早有既定模式，且時間充分，從來未曾發生公告延遲發布的戲碼。想要利用這資料進行決策的各界人士，包括教育、照護、勞工等，自然大惑不解，以為計算出了差錯，但偵錯修正竟需要一個月？

沒想到不一個月，昨天國發會又丟出一份令人以為是誤發的公告，內容大同小異，寫得居然是「推估結果…再次延後至10月31日下午4時前發布」。陳冲質疑，計算方式、模型都無重大更動變異的情形下，為何推估結果要一延再延？難道是行政院真有重大的人口政策有待宣布？足以影響未來人口、出生及死亡的推估？還是初步的分析資料有重大變化可能造成社會不安？按理說，數據只是數據，如何應對則是各部會的責任。

陳冲指出，台灣有關人口統計的資料不少（內政部、勞動部、教育部、主計總處各有職掌），國發會兩年一度的人口推估，之所以獲得各方重視，無非因基於國家發展立場，剖析未來人口變動趨勢，尤其是一般預期，台灣在2025年勢必邁入超高齡社會，對國發會這份推估至2070的人口動態評析，當然會吸引眾人目光。但他也強調，一再推遲發布時間，只是讓狐疑氣氛，愈發濃烈，並無好處。

至於發布後，如何在優化生養環境、因應超高齡社會，尤其是充實人力資源例如移民政策方面，強化布局。陳冲認為，應不是人口推估報告本身的問題，否則徒授人「箭未射不敢畫靶」的把柄。

AI 國發會 陳冲

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