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賴總統於 Concordia 年度峰會演說 持續維持台海和平穩定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統應紐約非營利組織Concordia之邀，於25日凌晨（美東時間24日下午），在其2024年度峰會（2024 Concordia Annual Summit）中發表錄影專題演說，分享台灣面對國際安全環境的優先要務及對未來的展望。賴總統再度重申，民主台灣與專制中國大陸互不隸屬，將積極推動「和平四大支柱行動方案」，維持臺海的和平穩定，並與民主國家攜手撐起「民主保護傘」，共同遏制威權主義的侵害。

賴總統指出，全球的民主發展正遭受到嚴重侵害。像是俄羅斯入侵烏克蘭、中國大陸也在台灣海峽、東海與南海加劇軍事恫嚇，並以經濟脅迫和認知作戰等灰色地帶戰略，影響全球的和平穩定。中國大陸的擴權行為也經常是透過法律戰及扭曲歷史，例如惡意扭曲聯合國大會第2758號決議。總統感謝美國和「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）已經採取具體作為，反對中國大陸的錯誤解釋。

賴總統重申，民主台灣與專制中國互不隸屬，將積極推動「和平四大支柱行動方案」，維持台海的和平穩定，並與民主國家攜手撐起「民主保護傘」，共同遏制威權主義的侵害，為全球的民主發展開啟新頁。期盼以更強大的台灣促進全球的民主、和平與繁榮，也期盼有更多國家一起支持民主台灣，讓民主力量更加強大。

賴總統英文演說全文如下：

首先，感謝Concordia邀請我在今年的峰會發表專題演說。從今年5月上任以來，我已經在多個國際場合向世界傳達臺灣的發展方向。很榮幸也能在這裡分享台灣面對國際安全環境的優先要務，以及對未來的展望 。

我們的目標，就是壯大台灣，並且以更強大的台灣促進全球的民主、和平與繁榮。

我們衷心希望，台灣和民主國家攜手撐起「民主保護傘」，共同遏制威權主義的侵害，為全球的民主發展開啟新頁，也就如同這次大會的主題：「引領新時代」（Navigating a New Era）。

全球民主發展正遭受到嚴重的侵害。我們看到，威權主義持續擴張，俄羅斯入侵烏克蘭已經超過兩年，中國大陸也在臺灣海峽、東海與南海，加劇軍事恫嚇，並且以經濟脅迫和認知作戰等灰色地帶戰略，影響全球的和平穩定。

中國大陸的擴權行為也經常是透過法律戰及扭曲歷史。我們要強調，民主台灣與專制中國互不隸屬，這是長期以來國際公認的客觀事實。中國大陸卻惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，並與「一中原則」不當連結，宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，無權參與聯合國體系和其他國際場域。

我們感謝美國和「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）已經採取具體作為，反對中國大陸的錯誤解釋。我們也希望，能有更多國家一起支持民主台灣，讓民主的力量更加強大。

中國大陸對台灣的威脅是對整體國際社會的威脅。中國大陸不只是要改變臺海現狀，更是企圖改變以規則為基礎的世界秩序，在國際上成就它的霸權。

因此，台灣的優先要務，是積極推動「和平四大支柱行動方案」，維持臺台海的和平穩定。

第一，強化國防力量。我們將展現自我防衛的決心。

第二，建構經濟安全。我們將持續降低對中國的經濟依賴；我們也要跟民主國家簽署貿易協定，加入區域經濟，共同提升彼此的經濟韌性。

第三，和民主國家強化夥伴關係。台灣會繼續和民主夥伴一起打造「民主晶片」，也要加強跟各國的國防合作，讓民主陣營共同發揮嚇阻力量，達到和平的目標。

第四，穩定而有原則的兩岸關係領導力。台灣將不卑不亢，維持臺海現狀，繼續致力維護區域的和平穩定。

我相信，即使前方路途艱險，只要我們並肩同行，就能讓民主深化、和平永續，一起邁向繁榮的道路。謝謝大家。

Concordia例於聯合國大會總辯論期間，在聯合國總部外舉辦年度峰會，邀請世界領袖及頂尖民間企業參加，針對全球及區域挑戰尋求解決方案，備受聯合國社群重視。今年峰會受邀發表演說者尚包括巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）、多明尼加總統Luis Abinader 、巴哈馬總理Philip Davis、英國前首相 Theresa May、哥倫比亞前總統Ivan Duque、克羅埃西亞前總統Kolinda Grabar Kitarovic、美國參議員Bill Cassidy 及Chris Coons、美國聯邦眾議員Chrissy Houlahan、聯合國難民署（UNHCR）副高專Kelly Clements、紐約州長Kathy Hochul、智庫歐亞集團（Eurasia Group）創辦人Ian Bremmer及洛克斐勒基金會會長Rajiv J. Shah等。

聯合國

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