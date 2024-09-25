美東航線釀加價 法人：後續效還需時間再觀察

美國國際碼頭工人協會（ILA）近期強勢表態，宣布10月1日罷工勢在必行，航商也宣布將加收當地港口干擾附加費；多家法人機構指出，由於罷工事件的演變，還需時間再觀察，短期內，能否形成全面性漲價局面仍未確定，因此，對海運股暫暫時中立的評價。

市場傳出，美國國際碼頭工人協會表態10月罷工勢在必行，全球大型航商紛紛對美東港口祭出有關附加費，繼10月達飛海運收當地港口費後，馬士基也宣布自10月21日起所有運往及離開美東與墨灣的貨物，收取當地港口干擾附加費。

分析師表示，航商每月皆會提前宣布下月的運價規劃，但實際漲價執行狀況仍待屆時市場供需狀況而定。由近期美東線運價跌幅較大、美西線相對止跌的走勢來看，顯示美東港口碼頭工人於10月罷工的預期持續發酵中。

倘若罷工時間延長，則貨主的替代方式為將貨物由美東轉往美西加上鐵路運送，有望支撐美西線運價走勢，而美東線因貨量減少運價走勢恐將承壓。此外，由於罷工事件適逢貨櫃海運需求淡季，短期內能否形成全面性漲價局面仍待觀察，待第4季下旬進入農曆春節前拉貨旺季，運價或有漲價契機可期。

另外，也有法人機構指出，美東碼頭罷工情勢若發生，將驅動短期運價上漲，然漲價延續性則需觀察事件時間長短與嚴重程度，因罷工或怠工，影響程度將不同。長線而言，由於今年下半年至明年將持續有大量新船交付，供需結構將不利運價維持高檔，預期2025年運費水準將低於2024年下，維持海運股的中立評價。