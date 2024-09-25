美揮兩重拳猛打大陸車廠 國巨、富鼎喜迎轉單

美國接連狂打大陸汽車業，不僅大陸電動車輸美稅率大增至100%，且半導體元件關稅倍增至五成的措施將在27日生效，連美國聯網汽車也禁用大陸等地軟硬體。美方兩記重拳引爆車用電子元件轉單效應，陸企在被動元件、功率元件同步落馬，國巨（2327）與轉投資富鼎迎來轉單，國巨集團成為大贏家。

法人分析，美國新政封殺陸企在汽車領域發展的企圖心明顯，主要目的仍是要扶植美國製造，尤其關稅大幅調高措施將生效，又對聯網汽車使出不准用大陸與俄羅斯等敏感國家軟硬體的殺手鐧，要爭取輸美，勢必得擴大對其他來源拉貨。

供應鏈認為，國巨集團將成此次轉單效益的最大受惠者，主要原因有三，首先是國巨自家產品線齊全，以各產品在全球市占率來看，晶片電阻、鉭質電容穩坐全球第一，積層陶瓷電容（MLCC）和功率電感位居全球第三。

其次是國巨全球布局完備，全世界有47個銷售據點、42個生產據點、20個研發中心，旗下普思、基美都在美國有生產量能；最後是握有金氧半場效電晶體（MOSFET）廠富鼎的晶片協助。

業界說明，在汽車電子化的趨勢下，推升每輛汽車所需的MLCC用量高達約5,000顆，每輛電動車MLCC用量更翻倍至破萬顆，較傳統燃油車用量大增5至10倍，隨ADAS、電動車滲透率持續提升，需求將繼續擴大，市場商機驚人，也成為主要被動元件廠兵家必爭之地。

美方這次對大陸揮出兩記重拳，將重挫風華高科、潮州三環以及廣東微容電子等大陸被動元件廠，即便陸企在全球被動元件業市占率不高，但指標廠風華高科積極搶攻車用領域，先前透露車規品已從原有的車載周邊進入到電趨、BMS、OBC以及電控等車身核心關鍵系統，並已推出30多款的車用級被動元件產品，儼然成為台廠勁敵。

業界分析，即便大陸被動元件廠全球整體被動元件業話語權較低，先前仍享有在地化供應鏈優勢和車用產品規格提升等競爭力，如今美國揮出兩記重拳，風華高科、潮州三環和廣東微容電子等勢必受影響，客戶積極把下單力道轉到非大陸生產的製造商，國巨美國、台灣產能就非常具有承接轉單優勢。

觀察此次美方301條款清單，半導體完整涵蓋記憶體、處理器、功率放大器以及各類功率離散元件產品，包括二極體、MOSFET、閘流等。功率元件方面，大陸在MOSFET領域市占率高，包括華潤微電子、士蘭微、安世半導體等都是指標，供應不少車廠，因此美國新政也會引發轉單效應。

富鼎在國巨資源挹注下，積極朝中高階MOSFET發展，並開發一系列車用產品，受惠國巨併購基美與普思，進一步拓展美國市場通路，富鼎也藉此取得進軍美國市場門票，有望承接更多訂單。