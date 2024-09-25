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外銷訂單連6紅 估第4季會更好

聯合報／ 記者陳儷方江睿智／台北報導

經濟部昨天公布八月外銷訂單金額為五○二點二億美元，連續兩個月在五百億美元以上，為歷年同月第三高；較去年同期成長百分之九點一，呈現「連六紅」，主要是受惠於ＡＩ、雲端產業、高效能運算等需求不墜，加上消費性電子備貨效應。

經濟部統計處長黃于玲指出，各大消費品牌陸續推出新品，包括美系、陸系、韓系等都會帶動備貨需求，有助於接單動能推升，例如美系新品是在九月推出，預計會在十月、十一月見到拉貨高峰。此外，ＡＩ及高效能產品需求強勁，加上全球貿易成長較去年佳，隨著下半年進入消費性電子產品需求旺季，感恩節及年終旺季，預測今年第三季接單金額將超過一千五百億美元，第四季接單金額有望比第三季更好。

黃于玲說，科技應用持續擴增帶動ＡＩ需求，這股力量很明顯且持續，若終端需求能全面回升，接單會更旺。不過，她也提醒，「今年第四季挑戰也很高」，面臨三大變數，包括美東碼頭罷工、中東情勢演變、以及美國總統大選等因素，都會牽動全球貿易及我接單動能。

各主要貨類中，除塑橡膠製品外，訂單金額都較去年同期成長。資訊通信產品訂單金額成長百分之十六，主要是因為ＡＩ、雲端產業持續熱絡，推升伺服器訂單持續擴增，加上手機的新品備貨、筆單接單成長；電子產品、光學器材等貨類也都呈現成長。

主要訂單來源方面，美國、中國大陸及香港、歐洲、東協、日本等地均有成長，以東協成長百分之廿一最多，其次是美國成長百分之十一點二。

黃于玲分析，東協訂單有兩大利基，一是供應鏈重組，帶動３Ｃ產品接單增加，二是東協受惠於供應鏈重組趨勢，消費能力也會加強，慢慢地會形成一個消費市場，因此不論是從供應鏈角度帶動的原材物料需求，或是終端需求的部分，預期未來都會有不錯的表現。

東協 消費 美國

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