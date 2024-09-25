連六紅…AI、雲端等需求強勁 8月外銷訂單成長逾9%

經濟部昨（24）日發布8月外銷訂單金額502.2億美元，年增9.1%，連六紅，主要受惠於AI、高效能運算及雲端產業需求強勁所帶動。經濟部預期，消費性電子產品將進入銷售旺季，備貨需求漸次升溫，預期第4季接單將較第3季更旺。

經濟部統計處長黃于玲指出，各大消費品牌陸續推出新品，包括美系、陸系、韓系等都將帶動備貨需求，有助推升接單動能，例如美系新品9月推出，預計會在接下來10月、11月見到拉貨高峰。

黃于玲分析，AI及高效能產品需求強勁，加上全球貿易成長較去年佳，隨著消費性電子產品需求進入旺季，加上感恩節及年終旺季，預估今年第3季接單金額將超過1,500億美元，第4季接單金額有望比第3季更好。

近一年外銷訂單金額及成長率

黃于玲並說，科技應用持續擴增帶動AI需求，這股力量是很明顯且持續，若終端需求能夠全面回升，接單會更旺。

不過黃于玲表示，「今年第4季挑戰也很高」，面臨三大變數，包括美東碼頭罷工、中東情勢演變及美國總統大選等因素，都會牽動全球貿易及我接單動能。

經濟部預期，9月接單也將優於8月，預測訂單金額在538億美元至558億美元之間，年增4.7%至8.6%，將連七紅；第3季接單金額估計約1,550億美元，年增約7%。

經濟部表示，受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求不墜，加上消費性電子新品備貨效應，8月外銷訂單502.2億美元，年增9.1%，各大貨品接單多呈正成長。

觀察主要接單貨品，經濟部指出，資訊通信及電子產品接單成長，分別年增16%及13.2%；光學器材因手機新品備貨需求擴增，帶動光學鏡頭接單續增，加上光學檢測及量測設備、背光模組接單成 長，年增5.1%。

黃于玲指出，資訊通信產品接單成長，主要是伺服器訂單續增，以及筆電訂單成長。電子產品接單主要是IC製造、晶片通路、IC設計、印刷電路板、記憶體訂單增加。

此外8月外銷訂單海外生產比持續處於低檔，為46.9%，為近17年來同月新低，較上年同月下降0.7個百分點，主因資訊通信產品廠商將伺服器移回國內生產。今年前八月外銷訂單海外生產比為47.6%，亦是近15年同期新低。