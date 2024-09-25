快訊

大醫院加護病房 超級細菌抗藥性逾7成

輝達上漲近4%！帶動美股道瓊、史指再創歷史新高 台積電ADR勁揚逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

連六紅…AI、雲端等需求強勁 8月外銷訂單成長逾9%

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部24日發布8月外銷訂單金額502.2億美元，年增9.1%，連六紅。 圖/聯合報系資料照片
經濟部24日發布8月外銷訂單金額502.2億美元，年增9.1%，連六紅。 圖/聯合報系資料照片

經濟部昨（24）日發布8月外銷訂單金額502.2億美元，年增9.1%，連六紅，主要受惠於AI、高效能運算及雲端產業需求強勁所帶動。經濟部預期，消費性電子產品將進入銷售旺季，備貨需求漸次升溫，預期第4季接單將較第3季更旺。

經濟部統計處長黃于玲指出，各大消費品牌陸續推出新品，包括美系、陸系、韓系等都將帶動備貨需求，有助推升接單動能，例如美系新品9月推出，預計會在接下來10月、11月見到拉貨高峰。

黃于玲分析，AI及高效能產品需求強勁，加上全球貿易成長較去年佳，隨著消費性電子產品需求進入旺季，加上感恩節及年終旺季，預估今年第3季接單金額將超過1,500億美元，第4季接單金額有望比第3季更好。

近一年外銷訂單金額及成長率
近一年外銷訂單金額及成長率

黃于玲並說，科技應用持續擴增帶動AI需求，這股力量是很明顯且持續，若終端需求能夠全面回升，接單會更旺。

不過黃于玲表示，「今年第4季挑戰也很高」，面臨三大變數，包括美東碼頭罷工、中東情勢演變及美國總統大選等因素，都會牽動全球貿易及我接單動能。

經濟部預期，9月接單也將優於8月，預測訂單金額在538億美元至558億美元之間，年增4.7%至8.6%，將連七紅；第3季接單金額估計約1,550億美元，年增約7%。

經濟部表示，受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求不墜，加上消費性電子新品備貨效應，8月外銷訂單502.2億美元，年增9.1%，各大貨品接單多呈正成長。

觀察主要接單貨品，經濟部指出，資訊通信及電子產品接單成長，分別年增16%及13.2%；光學器材因手機新品備貨需求擴增，帶動光學鏡頭接單續增，加上光學檢測及量測設備、背光模組接單成 長，年增5.1%。

黃于玲指出，資訊通信產品接單成長，主要是伺服器訂單續增，以及筆電訂單成長。電子產品接單主要是IC製造、晶片通路、IC設計、印刷電路板、記憶體訂單增加。

此外8月外銷訂單海外生產比持續處於低檔，為46.9%，為近17年來同月新低，較上年同月下降0.7個百分點，主因資訊通信產品廠商將伺服器移回國內生產。今年前八月外銷訂單海外生產比為47.6%，亦是近15年同期新低。

經濟部

延伸閱讀

經部官員涉光電弊案還可管同業務 監察院糾舉「急速」調職

經濟部光電白皮書 環團籲加強與利害關係人對話

國人對光電政策強烈不信任 環團籲政府審慎思考再生能源治理路

影／面對國家能源轉型 環團呼籲經濟部建立再生能源健全制度

相關新聞

連六紅…AI、雲端等需求強勁 8月外銷訂單成長逾9%

經濟部昨（24）日發布8月外銷訂單金額502.2億美元，年增9.1%，連六紅，主要受惠於AI、高效能運算及雲端產業需求強...

碳費每噸300起跳！排碳大戶數量第一名不是鋼鐵業 哪個產業佔多數？

糾結了大半年的碳費費率，也許還沒那麼快拍板，但仍是台灣進入碳有價時代的里程碑。

外銷訂單連6紅 估第4季會更好

經濟部昨天公布八月外銷訂單金額為五○二點二億美元，連續兩個月在五百億美元以上，為歷年同月第三高；較去年同期成長百分之九點...

勞部政次王安邦請辭獲准

勞動部昨（24）日證實，政務次長王安邦因個人生涯規劃將卸任，並經行政院批准。王安邦在任1,585天，是勞動部自2014年...

美國接單金額維持兩位數成長 東協增逾二成

經濟部昨（24）日發布外銷訂單，觀察主要市場，8月自美國接單金額167億美元，為歷年同月次高，年增11.2%，維持雙位數...

傳產景氣 短線仍震盪

經濟部統計處昨（24）日指出，8月基本金屬、塑橡膠製品、機械製品及化學品等四大傳統貨品接單，僅塑橡膠製品接單呈年減，其餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。