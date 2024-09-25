勞部政次王安邦請辭獲准
勞動部昨（24）日證實，政務次長王安邦因個人生涯規劃將卸任，並經行政院批准。王安邦在任1,585天，是勞動部自2014年升格後，任期最久的政務次長。
勞動部長何佩珊對此表示，她上任後極力留任王安邦，也感謝他在這段期間竭盡所能傾囊相助，幫助她快速瞭解勞動部政策，並建置幕僚群讓其在最短時間內熟悉部內情況，新舊政府交接期間順利換軌功不可沒。
勞動部高層近期不斷傳出人事異動，包含勞動力發展署署長蔡孟良等人申請退休，但被部長何佩珊成功慰留；王安邦先前多次傳出「去意已決」，勞動部證實，王安邦已於21日卸任。
王安邦過去於地方政府擔任勞動局長，曾處理多件社會矚目的重大勞資爭議案件，2020年到勞動部擔任次長，憑藉其地方經驗，也不遺餘力參與各項勞動政策制定、法律修訂。
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