卓揆：應平穩民生電價 但尊重電價審議委員會

電價審議會即將召開，行政院長卓榮泰昨（24）日表示，他個人認為，政府應想盡各種方法讓民生用電平穩，不要再增加大家的負擔。但也強調，電價是否調漲應尊重審議委員會。

卓榮泰昨日赴立法院施政報告並備詢，民眾黨立委張啓楷質詢時提到，台電改善財務方法有很多，不希望用納稅錢撥補。

經濟部次長陳正祺表示，電價要不要漲，要等電價審議會決定，並非政府能主導，目前外部委員已過半，電價要漲要跌是由電價審議會決定；再者1,000億元撥補是因台電財務結構需要補充，經濟部已請台電資產重估、活化資產、改善經營效率、多方採購等。

卓榮泰表示，過去兩、三年因俄烏戰爭影響，國際天然氣飆漲，但台電均未反映成本，隨現在天然氣價格回跌，再加上今年4月調漲電價後，台電財務已有改善，但距離發電成本價格仍有一段落差，因此，仍須撥補1,000億元改善台電財務，期盼透過二年時間調整台電體質，讓未來能順利營運。

至於電價議題，卓榮泰說，雖電價審議委員會尚未召開，但電價審議委員會觀察整體社會民生需求，他個人認為，雖民生用電低於台電發電成本，但基於民生用電需求，政府應想盡各種方法讓民生用電平穩，不要再增加大家負擔，但產業用電大戶用電，就讓電價審議委員會來討論。