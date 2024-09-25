經長訪熊本 為台鏈鋪路

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台積電在日本設廠第一、二廠都選在熊本，經濟部長郭智輝24日率團訪日，前往台日科技合作的重鎮熊本縣，到台積電熊本廠（JASM）訪視。圖為台積電熊本一廠。 路透
台積電在日本設廠第一、二廠都選在熊本，經濟部長郭智輝24日率團訪日，前往台日科技合作的重鎮熊本縣，到台積電熊本廠（JASM）訪視。圖為台積電熊本一廠。 路透

經濟部長郭智輝昨（24）日率團訪問日本熊本縣，除訪視台積電（2330）熊本廠，也拜會熊本縣政府知事木村敬，雙方就當地半導體供應商投資進駐情形交換意見。郭智輝表示，目前約十多家企業表示有意立即進駐，熊本相當有機會發展為科學園區，但須先解決交通問題和人才問題。

熊本縣回應，將在未來三到五年內改善園區道路交通狀況。

這是郭智輝上任後第三度訪問日本，此行除訪視熊本周邊工業區開發情況，希望為後續供應鏈進駐、未來台商發展先行預備相關基礎建設，也將拜會有海外產業園區開發經驗的大商社等，探討合作開發海外科技園區之可能性。

郭智輝在日本受訪表示，熊本相當有機會發展為科學園區，但目前面臨交通問題和人才問題，若能順利解決，未來熊本將自然而然發展為類似台灣的科學園區。他並說，台灣科學園區用地非常寬廣，現在熊本縣要一次規劃300公頃的土地開發相當困難，但可以30公頃、50公頃逐步擴大，未來是有可能實現。

郭智輝還說，就他了解，日本其他縣市也有設置科學園區意願，但我方會依循台積電及相關業者需求進行，目前整體市場需求尚無法確定，也無法估算計畫推動速度。

郭智輝說，目前約有十多家企業表示有意立即進駐。未來推動的將不僅是半導體，還包括AI相關供應鏈，因此將會有更多企業願意進駐。

木村敬表示，熊本縣有機會成為科學園區，但必須解決交通問題以及人才不足等。關於交通問題，將會借助日本中央政府的力量，規劃在未來三到五年內改善園區道路交通。至於人才問題，雙方討論到如何鼓勵大學生到台灣短期留學或接受培訓，並促進大學、專科之間的人才培養合作。

半導體 台積電 日本

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