傳產景氣 短線仍震盪

經濟部統計處昨（24）日指出，8月基本金屬、塑橡膠製品、機械製品及化學品等四大傳統貨品接單，僅塑橡膠製品接單呈年減，其餘皆呈正成長，傳產景氣似有好轉跡象。不過，經濟部表示，因終端需求尚未全面回溫，預期短期內傳產貨品接單仍呈上上下下的震盪走勢。

經濟部統計處長黃于玲分析，傳產景氣是有些好轉，但並非全面回升，預期短期內傳產接單仍會震盪，估計須視第4季終端需求回升情況才能確定。

四大傳產貨品中，被視為投資先行指標的機械產品，8月接單16.7億美元，月增0.4%，年增4%，已連續三個月呈正成長。黃于玲表示，主因 AI浪潮興起，各國積極擴充半導體產能，帶動半導體設備需求熱絡，接單成長。