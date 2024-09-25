美國接單金額維持兩位數成長 東協增逾二成

經濟部昨（24）日發布外銷訂單，觀察主要市場，8月自美國接單金額167億美元，為歷年同月次高，年增11.2%，維持雙位數成長，主因美國高科技需求強勁、半導體持續投資、美國聯準會（Fed）降息三大因素。

另外8月對東協接單亦亮眼，達76.4億美元，創歷年同月新高，年增21.2%；至於對中國大陸及香港8月接單111.8億美元，雖為歷年同月第四高，但大陸整體經濟仍呈疲弱。

8月主要接單地區概況

經濟部統計處長黃于玲表示，全球貿易持續成長，景氣穩步擴增，8月我自美國接單金額167億美元，寫下歷年同月次高，年增11.2%，以電子產品增22%較多。

黃于玲分析，美國對高科技應用需求強勁，主要是伺服器及筆電訂單增加；另外半導體持續投資，加上近期Fed降息2碼，可望刺激消費、帶動投資。

東協接單表現亦佳，訂單76.4億美元寫下歷年最強8月，年增逾二成，又以資訊通信產品、電子產品增加較多。黃于玲分析，東協訂單成長有二大因素挹注，一是供應鏈重組，台商轉赴東協投資；二是東協消費動能提升、帶動終端產品需求，都會增加對台灣下單。

陸港市場方面，8月接單金額111.8億美元，是歷年同月第四高，年增2.6%，亦以電子產品增加較多，然而塑橡膠製品年減一成五，抵消部分增幅。

黃于玲分析，大陸今年前八月社會消費品零售總額僅年增2.1%，房地產投資前八月負成長10.2%，為近三年同期最大衰退幅度；固定投資前八月累計增幅僅3.4%，且增幅愈來愈小。

另外大陸今年前八月出口雖仍成長4.6%，但相較於我國10.9%、南韓9.9%、新加坡6.3%，成長幅度明顯偏小。



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