助台灣供應鏈落地日本 郭智輝：規劃九州熊本設服務據點

為協助台積電等供應鏈赴日投資，經濟部長郭智輝上任後3度訪日，他表示，目前已掌握10多家企業進駐熊本，經濟部規劃在九州熊本設置服務據點，台日也將合作解決交通和人才問題，盼在熊本發展類似台灣的科學園區。

郭智輝今天率團出訪日本，除了訪視台積電熊本廠（JASM），也向JASM表示，若有任何需協助與溝通的議題，將全力協助。郭智輝下午前往熊本縣政府拜會知事木村敬，並於會後應縣府邀請接受日媒訪問。

台積電日本熊本1廠預計今年第4季量產，熊本第2座晶圓廠計劃今年底開始興建。為協助台灣供應鏈落地日本，郭智輝指出，目前規劃在九州設置服務據點，「還無法具體承諾，但大概9成的機會會選擇在熊本」。

台積電赴日設廠效應帶動，郭智輝提到，目前約有10多家企業表達有意立即進駐，未來推動的將不僅是半導體，還包括人工智慧（AI）相關供應鏈，預期將會吸引更多企業進駐。

針對熊本縣未來發展，郭智輝強調，熊本有相當機會發展為科學園區，但目前面臨交通和人才問題。他以台灣科學園區為例，用地非常寬廣，不過現在熊本縣要一次規劃300公頃的土地開發，相當困難，但可以30公頃、50公頃逐步擴大，未來有可能實現成立類似台灣的科學園區。

為解決人才和交通問題，木村敬表示，規劃在未來3到5年內改善台積電熊本廠，以及周邊半導體技術園區的道路交通狀況，並討論如何鼓勵熊本和九州地區大學生到台灣短期留學或接受培訓，促進日台雙方人才培養合作。

對於現場媒體追問預計何時能設置科學園區，郭智輝回應，這要看日方提出的條件而定，經濟部希望盡快推進這個計畫。

經濟部表示，郭智輝也在熊本縣政府安排下，到熊本周邊視察目前工業區開發情況，希望為後續供應鏈進駐情況與未來台商發展，先行預備相關基礎建設。此外，郭智輝也將拜會有海外產業園區開發經驗的大商社等，探討合作開發海外科技園區的可能性。