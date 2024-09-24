傳產盼春燕來！機械接單已連3紅 僅塑橡膠製品還在衰退

經濟部統計處指出，8月基本金屬、塑橡膠製品、機械製品、及化學品等四大傳統貨品接單，僅塑橡膠製品接單呈年減，其餘皆呈正成長，傳產景氣似有好轉跡象。不過，經濟部表示，因終端需求尚未全面回溫，預期短期內傳產貨品接單仍會呈上上下下的震盪走勢。

經濟部統計處長黃于玲分析，傳產景氣是有些好轉，但是現在是部分產品需求回升，並非全面回升，預期短期內傳產接單仍會震盪，估計須待第4季終端需求回升情況。

四大傳產貨品中，被視為投資先行指標的機械產品，8月接單16.7億美元，月增0.4%，年增4.0%，已連續3個月呈正成長。黃于玲表示，主因 AI浪潮興起，各國積極擴充半導體產能，帶動半導體設備需求熱絡，接單成長。

經濟部指出，化學品8月接單15.6億美元，年增7.7%，主因原料上漲推升石化產品售價，加上藥品接單成長所致。基本金屬8月接單20.3億美元，年增0.2%，主因部分鋼材及金屬製品拉貨動能增溫，惟鋼捲鋼板需求減緩，交互影響所致。

8月塑橡膠製品接單16.4億美元，年減3.2%，主因上游塑化原料持續受到海外同業產能開出，影響接單動能，惟下游橡膠手套訂單續溫抵銷部分減幅。黃于玲坦言，主要是受到中國大陸產能開出衝擊，因而減少對我下單，另外鋼鐵也有產能過剩現象，也減少對我下單。