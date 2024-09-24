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美國對我下單力道轉強？ 經濟部指出「三大原因」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部統計，8月我自美國接單金額167.0億美元，創歷年同月次高，年增11.2%。圖／聯合報系資料照片
經濟部統計，8月我自美國接單金額167.0億美元，創歷年同月次高，年增11.2%。圖／聯合報系資料照片

經濟部統計處長黃于玲24日表示，全球貿易持續成長，景氣穩步擴增，8月我自美國接單金額167.0億美元，創歷年同月次高，年增11.2%；自東協接單金額達76.4億美元，亦創歷年同月新高，年增21.2%。

經濟部統計指出，8月我自中國大陸及香港接單金額達111.8億美元，創歷年同月第4高，年增2.6%，表現亦佳。不過黃于玲分析，大陸經濟有疲弱之勢。

她分析，中國大陸今年前8月社會消費品零售總額僅年增2.1%，房地產投資前8月負成長10.2%，為近三年同期最大衰退幅度；固定投資前8月累計增幅僅3.4%，且增幅愈來愈小；大陸今年前8月出口雖仍成長4.6%，但相較於我國的10.9%、南韓的9.9%、新加坡6.3%，成長幅度明顯偏小。整體來看，大陸經濟呈相對疲弱，這也會抑低全球經濟成長。

至於美國接單，黃于玲分析，美國對於高科技應用的需求非常強勁，主要是伺服器及筆電訂單增加；另外半導體持續投資，近期美國聯準會（Fed）降息二碼，可望刺激消費、帶動投資。

東協接單表現亮眼。黃于玲表示，東協訂單有二大因素挹注，一是供應鏈重組，台商轉赴東協投資；二是東協消費動能形成，帶動終端產品需求，都會增加對台灣下單。

經濟部 美國聯準會 降息

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