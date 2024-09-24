外銷連六紅！看好年底消費性電子旺季 Q3年增上看7.5％

經濟部24日公布8月外銷訂單金額為502.2億美元，連續2個月在500億美元以上，為歷年同月第三高，較去年同期成長9.1％，主要是受惠於AI、雲端產業、高效能運算等需求不墜，加上消費性電子備貨效應。

經濟部對未來外銷訂單成績也有信心，統計處長黃于玲表示，科技新品應用、AI利多持續、消費性電子產品進入年底銷售旺季等，均有助於拉抬訂單。預估9月接單金額538億美元至558億美元，年增4.7％至8.6％；第三季外銷訂單為1540億至1560億美元，年增6.1％到7.5％。

各主要貨類中，除塑橡膠製品外，訂單金額都較去年同期成長。資訊通信產品訂單金額是141.4億美元，年率16%，主要是因為人工智慧、雲端產業持續熱絡，推升伺服器訂單持續擴增，再加上手機的新品備貨、筆單接單成長，以自東協增加6.5億美元 歐洲增加5.1億美元為較多

電子產品的訂單金額是178.4億美元，年增13.2%，也是因為AI、高效能運算等新興科技應用需求續強 再加上消費性電子新品上市的備貨需求，帶動了相關供應鏈包括IC製造、晶片通路、IC設計，以及印刷電路板、記憶體等的接單增加比較明顯，以接自美國訂單增加12.7億美元為較多。

光學器材因手機新品備貨需求擴增，帶動光學鏡頭接單續增，加上光學檢測侑量測設備、背光模組接成長，金額18.9億美元，年增5.1％。

傳產貨品方面，隨著各國積極擴充半導體產能，帶動半導體設備需求熱絡，加上部分鋼材及金屬製品拉貨動能增溫，石化產品售價上漲及藥品接單成長，機械、基本金屬，以及化學品訂單分別年增4.0%、0.2%、7.7%，但塑橡膠製品持續受到海外同業產能開出影響，接單衰退3.2%。

主要訂單來源，美國、中國大陸及香港、歐洲、東協、日本等地均有成長，以東協成長21％最多，其次是美國成長11.2％。黃于玲分析，東協訂單有兩大利基，一是供應鏈重組，帶動3C產品接單增加，二是東協受惠於供應鏈重組趨勢，消費能力也會加強，慢慢地會形成一個消費市場，因此不論是從供應鏈角度帶動的原材物料需求，或是終端需求的部分，預期未來都會有不錯的表現。

此外，美東碼頭工人醞釀10月罷工是否對外銷訂單造成影響？黃于玲表示，目前調查廠商預期9月整體外銷訂單金額將較8月增加，但並未調查到對未來訂單的看法，美東港口罷工的發展值得關注，因為時間相當接近美國的消費旺季，統計處將密切關注。