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央行重手祭第七波房市管制 楊金龍直言「給投機客教訓」

中央社／ 台北24日電
針對央行祭出選擇性信用管制打炒房挨批「濫殺無辜」，央行總裁楊金龍（右）今天在立法院備詢時表示這是合理的懷疑，將在1個月內儘快提出配套措施和「排除條款」。記者曾學仁／攝影
針對央行祭出選擇性信用管制打炒房挨批「濫殺無辜」，央行總裁楊金龍（右）今天在立法院備詢時表示這是合理的懷疑，將在1個月內儘快提出配套措施和「排除條款」。記者曾學仁／攝影

央行日前宣布祭出第7波選擇性信用管制，遭質疑恐濫殺無辜。央行總裁楊金龍今天表示，這樣的懷疑是合理的，央行都有持續聆聽各方意見，會盡快在1個月內，提出相關的協助措施或排除條款。

中央銀行今天宣布祭出第7波選擇性信用管制，總裁楊金龍更公開向投資客宣戰，直言「給投資客、投機客一個lesson（教訓）」，不再是很容易想貸多少、就貸多少，也藉這次機會告訴社會大眾，房市確實必須cool down（冷卻）。

行政院長卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢，國民黨立委賴士葆關切房市信用管制議題，詢問央行為何要祭出手段這麼強烈的信用管制措施。

列席的楊金龍表示，他認知當時有部分銀行的房貸逼近30%臨界點，因此部分銀行就採取限貸令，但這也是市場的說法，其實是銀行自主管理的風控機制，不是政府推動的。央行的選擇性信用管制措施從2020年就存在，這次祭出比較強硬的手段，也是認為銀行的授信過度集中。

賴士葆指出，央行是否預見如果不祭出第7波選擇性信用管制，將引起本土性的金融風暴。楊金龍表示，首先信用資源要合理分配，其次，如果資源沒有合理分配，太過集中，又沒有注意它，很容易就會像日本出現泡沫、美國出現次貸風暴。

楊金龍說，這是一個時間的問題，如果央行現在出手的話，這個可能就不會發生，但如果太接近才出手，這個泡沫會爆掉，所以這個是時間距離的問題，也不是說台灣明天就要泡沫破掉了。

賴士葆指出，是否有聽到有中型銀行過度放貸快要出問題，楊金龍表示，沒有這回事，各家銀行的警戒值都還在26%、27%左右。

賴士葆表示，第7波選擇性信用管制是否會出現濫殺無辜。楊金龍直言，這樣的懷疑是合理的，央行都有持續聆聽各方意見，未來在必要的時候，對於那些所謂的無辜者，會推出相關的協助措施或排除條款。

賴士葆詢問配套措施何時會提出，楊金龍表示，會盡快提出，不用到1個月那麼久，如果有些人需要協助的時候，他都覺得盡快、越快越好。賴士葆則要求央行1週內提出相關配套，楊金龍僅表示會盡快，卓榮泰則說，讓央行有充裕時間妥善因應，蒐集各方反映後，才能提出整套合理的制度。

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