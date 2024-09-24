祭選擇性信用管制打炒房 楊金龍：盡快提「排除條款」

針對央行祭出選擇性信用管制打炒房挨批「濫殺無辜」，央行總裁楊金龍今天在立法院備詢時表示這是合理的懷疑，將在1個月內儘快提出配套措施和「排除條款」，現在還在聽取各方意見。

立法院今天繼續邀請行政院長卓榮泰率各部會首長進行施政報告並備質詢，針對委員關切房市信用管制議題，楊金龍表示部分銀行房貸逼近30％臨界點，因此自主採取限貸令，而選擇性信用管制措施從2020年就存在了，央行認為銀行授信過度集中。

楊金龍表示信用資源要合理分配，如果資源沒有合理分配，反而太過集中，又沒有注意它，很容易就會像日本出現泡沫、美國出現次級房貸風暴。