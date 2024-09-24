快訊

檢調偵查進口蛋弊案！今14路搜索超思、農業部 農業部回應了

台北大巨蛋B2地下街周四登場 18家進駐品牌先筆記

大陸經濟有多慘？陸金融三巨頭出手了 一次祭出「17支箭」

祭選擇性信用管制打炒房 楊金龍：盡快提「排除條款」

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對央行祭出選擇性信用管制打炒房挨批「濫殺無辜」，央行總裁楊金龍（右）今天在立法院備詢時表示這是合理的懷疑，將在1個月內儘快提出配套措施和「排除條款」，現在還在聽取各方意見。記者曾學仁／攝影
針對央行祭出選擇性信用管制打炒房挨批「濫殺無辜」，央行總裁楊金龍（右）今天在立法院備詢時表示這是合理的懷疑，將在1個月內儘快提出配套措施和「排除條款」，現在還在聽取各方意見。記者曾學仁／攝影

針對央行祭出選擇性信用管制打炒房挨批「濫殺無辜」，央行總裁楊金龍今天在立法院備詢時表示這是合理的懷疑，將在1個月內儘快提出配套措施和「排除條款」，現在還在聽取各方意見。

立法院今天繼續邀請行政院長卓榮泰率各部會首長進行施政報告並備質詢，針對委員關切房市信用管制議題，楊金龍表示部分銀行房貸逼近30％臨界點，因此自主採取限貸令，而選擇性信用管制措施從2020年就存在了，央行認為銀行授信過度集中。

楊金龍表示信用資源要合理分配，如果資源沒有合理分配，反而太過集中，又沒有注意它，很容易就會像日本出現泡沫、美國出現次級房貸風暴。

央行 房貸 楊金龍 炒房

延伸閱讀

職棒防賭會議久未開 卓榮泰：納體育部籌備小組討論

禁伐補償金翻倍 卓榮泰：這種預算編列不合法不合憲

賴清德無意與在野領袖溝通？卓榮泰：總統自有判斷

總預算遭退回 卓榮泰：行政院要堅定維護法定預算程序

相關新聞

AI繼續發威！新手機備貨需求增溫 8月外銷訂單連六紅

經濟部今日公布8月外銷訂單金額為502.2億美元，連續2個月都在500億美元以上，較去年同期成長9.1％。經濟部表示，A...

巨額虧損為能源政策？台電：即便核電廠未停機 燃料成本仍暴增

外界指控台電虧損主因為能源政策、威脅補助不過就漲電費，對此，台電24日表示，台電虧損主因2022年起俄烏戰爭導致國際燃料...

配股給員工又怕股份外流 勤業眾信教一招解套

許多台商企業都面臨接班與傳承議題，勤業眾信私人暨家族企業服務團隊資深會計師王瑞鴻提醒，除了資產傳承，更不能忽視企業永續的...

8月外銷訂單年增9.1% 「蘋果光」將出現？經濟部：期待第4季接單旺

經濟部24日發布8月外銷訂單金額502.2億美元，年增9.1%，主要是受惠於AI、高效能運算及雲端產業需求強勁。經濟部預...

央行打炒房下重手恐「濫殺無辜」 楊金龍：盡快提配套措施

央行近日下重手打炒房，央行總裁楊金龍24日表示，為避免「濫殺無辜」接下來也將會研擬針對無辜者相關的配套方案，時間點上也會...

新青安真降溫了？金龍海嘯襲房市 專家「量縮大概率發生」：不可輕心

媒體報導「新青安」已經降溫，因為根據財政部統計，8月單月核貸戶數5,684戶、核貸金額452.82億元，均較前月減少27％，為今年3月以來新低，顯示新青安已經降溫。真是如此嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。