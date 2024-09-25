金管會維穩金融市場秩序之睿智

金融市場中，併購事件屢見不鮮。即便併購方採取未事先與目標公司進行協商的敵意併購，若吸收公司立意良善、能力充沛、提出完善妥適經營藍圖，能雙向顧及本身利基並讓消滅公司得以重整再造，並非壞事；倘若立意不明、動機可議，則令人擔心金融生態受擾、金融秩序破壞，對金融業界，甚至國家發展，都將遭致或多或少的負面衝擊。

此刻正熱鬧滾滾精彩上演一場金融大戲，也將成為來年投資銀行教科書的經典個案教材。新郎與新娘青梅竹馬，多年恩親彼此熟知(擁有相似的企業文化和理念願景)，近兩年情投意足論及婚嫁，排場一切就緒，豈料同村裡某富商丟出厚聘給予新娘家族遠近親，突現搶親。然而，富商對新娘的執著愛意並不鮮明，反而被嗅出一昧企圖擴大版圖的利己動機，由於20年前的『紅火案』曾對市場造成巨大震動，金管會在此次處理併購案時更顯謹慎。

金融事業體之併購，影響金融市場茲事體大，應以市場秩序為第一考量，2018年金管會為促成金融產業併購之效率進行，遂公布法條准許進行非合意併購，藉以補足合意併購之缺口，遂不知成為市場競爭版圖擴張之運作工具。

金管會深知箇中精要，因此在近日「雙龍搶親」熱鬧戲碼上演激戰之刻，於9月16日記者會中，以四大理由公開「緩議」中信金公開收購新光金；更於事後中信金嘗試力拚敗部復活之際，銀行局直接敘明「緩議就是反對」，金管會監理態度的堅定不同意，市場秩序是重要考量，顯見金管會力圖維穩金融市場秩序之良善立意。

主管機關都知道：倘若金融市場秩序無法維繫，則公衆利益無法維護，此次「雙龍搶親」利益牽涉三方股東，主管機關不得不慎。金管會表態支持較能維穩市場秩序的雙方合意併購，認為此舉有助於保護股東權益。金管會強調併購過程應以股東利益為核心，避免敵意併購所可能產生對目標公司事業體不明確的未來經營隱憂與不確定性，如此，財務學理中創造「股東財富最大化」之價值真諦得以確保。

金管會四兩撥千金的駁回中信金公開收購新光金案的四道理由，算是相當睿智，表述中信金申請案內容有多項缺失，除了在未來投資經營計畫不明、購足股份整併規劃狀況不清、若未能完成整併之釋股處理欠缺執行方案，對被投資事業壽險子司財務狀況掌握度不足且未提出增資承諾書具體內容、及公開收購以換股為支付對價方式對雙方股東權益保障不足等諸多疑義外，更因此案在合意併購進行中，突現提起敵意競價併購、干擾股東會的正常選擇，影響金融市場健全穩定的基本遊戲規則，因此駁回中信金公開收購申請，實屬睿智！

「穩定中求發展」是國家政策施予之指標，經濟政策先以維穩通膨及失業，再求經濟之發展；金融政策則先以維穩市場秩序及公衆利益，再求金融活絡。未來更應本諸以維穩市場秩序及維護公共利益為準繩，研議併購之施行細則，建立良好的併購規範，以確立完善程序框架，避免再現市場陷入無所適從之窘境。