8月外銷訂單年增9.1% 「蘋果光」將出現？經濟部：期待第4季接單旺
經濟部24日發布8月外銷訂單金額502.2億美元，年增9.1%，主要是受惠於AI、高效能運算及雲端產業需求強勁。經濟部預期，下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，備貨需求漸次升溫，預期第4季接單將較第3季更旺。
經濟部統計處長黃于玲也指出，消費各大品牌都推出新品，都會帶動備貨需求，例如美系新品是在9月推出，預計會在接下來10月、11月見到拉貨高峰。
經濟部表示，受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求不墜，加上消費性電子新品備貨效應，致8月外銷訂單502.2億美元，較上月增0.4%，較上年同月增9.1%，各大貨品接單多呈正成長。
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