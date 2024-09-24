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央行打炒房下重手恐「濫殺無辜」 楊金龍：盡快提配套措施

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
央行總裁楊金龍。聯合報系資料照
央行總裁楊金龍。聯合報系資料照

央行近日下重手打炒房，央行總裁楊金龍24日表示，為避免「濫殺無辜」接下來也將會研擬針對無辜者相關的配套方案，時間點上也會越快提出越好。

行政院長卓榮泰24日赴立法院施政報告及備詢，會中國民黨立委賴士葆提到，「央行為何要提出限貸令，並祭出手段這麼強烈的信用管制措施。」

楊金龍表示，「就自己的認知當時有部分銀行貸款都已經到達30%，已經到臨界點，因此部分銀行就採取限貸令，但這個說法也是市場的說法，但其實這是銀行自己本身的風控機制。」

楊金龍說明，「但央行的信用管制是早在2020年就已存在，至於這次祭出比較強硬的手段也是認為銀行的授信過度集中。」

賴士葆追問，「是否央行已經察覺到再不出手，有可能引起本土性金融風暴。」

楊金龍說，「首先信用資源要合理分配，其次就是當信用資源過度集中時，仍未警戒，很容易就會像日本的泡沫、美國次貸風暴。」

賴士葆再追問，「如果央行再不出手，我國就可能會步入日美的狀況嗎？另外，是否也有聽到有部分中型銀行已經出現狀況因此才會緊急出手。」

楊金龍說，「這是時間問題，假使現在就出手未來就可能不會發生，但如果我們太接近才出手的話，這樣泡沫就會爆掉，這其實是一個時間點的問題。」楊也強調，「並非說台灣就是明天就要泡沫破掉了，央行只是及早出手。」

至於流傳有銀行快要出狀況，楊金龍則是連忙否認並未有此事，目前就他觀察，各家銀行的警戒值都還在26%、27％左右，對於外界認為這次的作法可能會有「濫殺無辜」他自己也覺得此說法是合理，但也要再度澄清央行都有持續聆聽各方意見，未來在必要的時候，那些所謂「無辜者」有必要時也會推出相關的協助措施或排除條款。

楊金龍也說，「央行都持續在觀察中，未來如果真的需要也會有因應配套出爐，時間上也會越快越好。」

賴士葆說，「那這部分的配套是否能夠在一周內提出？」楊金龍並未當場給出保證僅表示，「會盡快。」

央行 楊金龍 賴士葆

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