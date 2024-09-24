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AI繼續發威！新手機備貨需求增溫 8月外銷訂單連六紅
經濟部今日公布8月外銷訂單金額為502.2億美元，連續2個月都在500億美元以上，較去年同期成長9.1％。經濟部表示，AI及高效能運算及雲端產業等需求不墜，加上消費性電子新品備貨效應，使得各大貨品接單多呈現正成長。預估9月外銷訂單金額上看558億美元，第3季年增上看7.5％
經濟部表示，新興科技應用需求熱絡，帶動資訊通信及電子產品接單成長，分別年增16.0%及13.2%；光學器材因手機新品備貨需求擴增，帶動光學鏡頭接單續增，加上光學檢測及量測設備、背光模組接單成長，致年增5.1%。
傳統貨品隨各國積極擴充半導體產能，帶動半導體設備需求熱絡，加上部分鋼材及金屬製品拉貨動能增溫，石化產品售價上漲及藥品接單成長，致機械、基本金屬及化學品訂單分別年增4.0%、0.2%、7.7%。不過，塑橡膠製品持續受到海外同業產能開出影響，接單年減3.2%。
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