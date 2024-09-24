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東元宣布併購伸昌電機 以快速切入全球變壓器市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
東元宣布購併伸昌電機，並與其關係企業印尼SINTRA公司形成策略聯盟。圖／東元提供
東元宣布購併伸昌電機，並與其關係企業印尼SINTRA公司形成策略聯盟。圖／東元提供

東元（1504）24日董事會決議以不超過新台幣5.5億元併購生產變壓器的伸昌電機股份有限公司，並與其關係企業印尼SINTRA公司形成策略聯盟。東元電機董事長利明献表示，伸昌電機專注於高效節能的變壓器技術，並擁有競逐國際市場的實力，這項併購案是東元進入全球變壓器市場的第一步，也將補足東元在電氣化產品組合的缺口，為邁向全球淨零永續，成為「工業電氣化整合商」的目標樹立重要里程碑。

伸昌電機成立於1971年，主要生產配電變壓器，1996年進入印尼市場。長期以來，伸昌電機與印尼SINTRA公司，都是台電、印尼電力公司(PLN)、台塑集團、Siemens等國際大廠的變壓器供應商，產品質量備受肯定。東元預計將取得伸昌電機約57.2%股權，成為該公司最大股東。未來，東元規劃協助伸昌在台擴建新廠，並與印尼SINTRA公司策略聯盟，透過東元的國際化布局，快速切入北美與台灣市場，跨足69~161kV電力變壓器的業務。此項併購案預計自2024年第四季開始貢獻東元集團營收。

針對與東元的策略合作，伸昌董事長蕭文瑜表示，全球變壓器市場正迎來前所未有的商機，然囿於規模與資源，伸昌與SINTRA過去只能在本地市場銷售，透過與東元合作，伸昌可快速新建產能、積極參與台電韌性電網計畫，並將與SINTRA共同支持東元全球的變壓器業務與電氣化整合方案，尤其是因應東元西屋馬達公司（TECO-Westinghouse）在北美市場的需求。未來雙方也計畫在印尼展開機電業務合作，借助東元集團的全球平台與資源，伸昌與SINTRA可望從地區業者進入國際市場，對未來發展十分樂觀且抱持高度信心。

因應氣候議題和數據中心的激增，美國積極推動基礎建設更新，全球進入電網轉型期，東元與伸昌的攜手結盟，正可以為客戶提供綠色解決方案，初期目標鎖定北美、台灣在工業、新能源、數據中心、與台電強韌電網計劃的龐大配電變壓器需求。東元電機利明献董事長指出，以伸昌、SINTRA在配電與電力變壓器的產品高度技術力，利用台灣與東南亞的成本優勢，形成短交期、高效率的供應鏈，再結合東元完整的國際銷售網絡，將逐步共同爭取全球變壓器市場的龐大商機。利明献也表示，本併購案符合東元新提出的三年策略發展方向，強化海外重點區域發展，充分展現新一屆董事會的執行力。

東元董事會24日通過併購伸昌案。 圖左起：東元電機代表董事周守訓、黃呈琮沈榮津、吳素秋、利明献董事長，及伸昌電機代表蕭文瑜董事長、林石柱協理、鄭明仁經理及林威志經理。圖／東元提供
東元董事會24日通過併購伸昌案。 圖左起：東元電機代表董事周守訓、黃呈琮沈榮津、吳素秋、利明献董事長，及伸昌電機代表蕭文瑜董事長、林石柱協理、鄭明仁經理及林威志經理。圖／東元提供
東元宣布併購伸昌電機，由東元電機董事長利明献（左）與伸昌董事長蕭文瑜共同簽署協議。圖／東元提供
東元宣布併購伸昌電機，由東元電機董事長利明献（左）與伸昌董事長蕭文瑜共同簽署協議。圖／東元提供

併購 印尼 東元電機

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