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浩鼎 OBI-992 入圍世界 ADC 大獎 為最具潛力臨床候選藥物

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）24日宣布，旗下抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate, ADC）抗癌新藥OBI-992，已獲「第11 屆世界ADC大獎」青睞，在超過1,000個獲提名者中，入圍「 2024 年最具潛力臨床候選藥物；專家評審團將從獲提名的八個候選藥物中，選出2024年冠軍和亞軍，於美國11月6日加州聖地牙哥在世界ADC大會公布優勝者。

台灣浩鼎說明，世界ADC大獎最具潛力臨床候選藥物獎項，旨在鼓勵尚在臨床開發階段，其在安全性、療效和滿足關鍵患者需求展現非凡潛力的ADC新藥。OBI-992是浩鼎自行研發的ADC，以TROP2為標靶所設計，這種蛋白質在多種上皮癌都有過度表達情形。今年6月在美國正式啟動一/二期臨床試驗，招募晚期實體腫瘤患者包括胃癌（GC）與肺癌（LC）， 並於8月獲美國食品藥物管理局 （FDA）審核通過治療胃癌的「孤兒藥」資格。

台灣浩鼎醫務長M. Wayne Saville醫學博士指出，從臨床前實驗看來，OBI-992比起其他已批准或開發中的TROP2 ADC，具有幾個重要優勢，例如在血中穩定度高、對無TROP 2表達的癌細胞也明顯有效的「旁觀者效應」，能夠殺死鄰近的TROP2陰性癌細胞，同時它也能克服藥物潛在的抗藥性，在動物試驗和類器官癌症模型中，均顯現出色的功效。「我們期待進一步以臨床研究證明：OBI-992成為同類最佳（best-in-class）的潛力。」

台灣浩鼎執行長王慧君博士認為，OBI-992能獲得全球ADC研發領域的矚目，即是對浩鼎創新精神的肯定，也說明外界對OBI-992的高度期待；浩鼎將全力推進OBI-992開發，希望它為全球癌症患者帶來更佳的治療選擇。

浩鼎 美國

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