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「金」厲害 臺銀黃金存摺每公克飆2727元新天價

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國際黃金價格持續創歷史新高，臺灣銀行黃金存摺牌價跟著寫歷史，以新台幣計價的黃金存摺賣出價，每公克衝破2700元大關，24日下 1點 05分來到每公克2727元，近一年上漲逾四成。若以最近一年低點、2023年10月6日的每公克1873元計，當時砸10萬元買黃金存摺的人，持有迄今已賺進4.5萬元。

臺銀貴金屬部報告指出，23日雪梨金市以每英兩（下同）2,621.36美元開市，傳出以色列軍方對伊朗支持的真主黨發動了近一年以來最廣泛的一波空襲，同時襲擊黎巴嫩南部、東部貝卡谷地和靠近敘利亞的北部地區，刺激金價上漲最高至2,631.31美元，遇高檔賣壓加重而小幅拉回。

歐美時段，由於歐元區公布9月全球標普製造業及綜合PMI初值為44.8及48.9，雙雙低於市場預期，令歐元對美元走弱，提振美元指數一度彈升至101.2，壓抑金價持續疲軟一度回測2,614美元附近，惟後續因亞特蘭大聯儲博斯蒂克指出美國通膨與失業率接近正常水平，認為美聯儲貨幣應正常化，暗示對未來加快降息持開放態度，及多位美聯儲官員表態支持年內進一步降息，美元指數再度轉跌至101下方，刺激金價走揚至2,630美元附近，稍晚美國公布9月份標普全球製造業PMI初值為47，表現遜於市場預期，推動金價進一步漲至2,635.29美元續創歷史新高。

Kitco News每周黃金調查顯示，黃金交易商、分析師、交易員等共19位專業人士中，其中47%（9位）看多近期金價，而42%（8位）看空，其餘11%（2位）分析師認為將呈現震盪走勢；另外一般投資人共189位投票結果，68%（129位）看漲，15%（29位）看跌，17%（31位）持中立態度。

金價 降息

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