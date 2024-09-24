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企業轉越南設廠夯 資誠給台商這些建議

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

越南具備區域性的關稅協定優勢和市場潛力，在全球供應鏈移轉中扮演關鍵角色。資誠聯合會計師事務所長期關注越南市場，建議台商投資前，應就進場、營運和退場三階段，進行實務規劃與留意風險，才能永續發展。

資誠聯合會計師事務所日前攜手越南新加坡工業園區及國泰世華商業銀行日前舉辦越南供應鏈移轉趨勢新機遇研討會，邀請專家從供應鏈移轉角度出發，解析越南投資亮點及實務議題。

資誠聯合會計師事務所駐越南執業會計師陳以謙表示，根據PwC Taiwan的《2024臺灣企業領袖調查報告》，有39%的臺灣企業領袖認為企業營運持續受到地緣政治衝突威脅，為降低供應鏈風險，在地採購、生產、銷售已成為許多企業領導者心目中必選選項，以製造見長的台灣企業將改變成「短鏈」或「多鏈」的新型態。

陳以謙指出，為了因應「中國大陸+1」趨勢，許多企業轉往越南投資設廠，導致工業用地需求暴增，供應市況持續熱絡，北越為近期電子廠重點投資地區之一，土地平緩且交通方便，適合台商企業投資設廠。

陳以謙以過去協助臺商取得商用不動產的經驗提醒，企業在越南的不動產交易，應留意其土地使用權的合法性，並做好產權盡職調查，完善交易文件才能穩健成交，以掌握整體投資越南之最佳時程。

除土地使用權的合法性之外，資誠聯合會計師事務所駐越南協理江明威提醒，也須注意合格工業區的租稅優惠內容及土地使用權租金及相關費用，越南政府提供給企業的所得稅優惠中，台商一般得以因特定地區或產品類別適用，需特別注意優惠期起算時間點是否符合當地規定。

江明威提醒，考量全球最低稅負制下對各國稅務環境的影響，建議台資企業在投資越南時，從集團總部的觀點評估目前的控股架構、交易模式及集團的利潤配置，達到集團最佳稅負效果。

陳以謙建議，企業至越南投資前，應就進場、營運和退場三個階段的商業規劃以及所涉國家之稅務法規有基本瞭解，並適時尋求專業意見，分析投資落地需要特別留意的實務及風險，才能成功因應供應鏈布局新局勢，朝向永續經營目標邁進。

資誠 越南

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