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經部：台灣為製鞋機王國 修法助攻AI淨零投資

中央社／ 台北24日電

台北國際塑橡膠工業展及台北國際製鞋機械展今天開幕，經濟部次長連錦漳表示，台灣從製鞋王國轉變成製鞋機王國，已修訂產創條例第10條之1，除延續5G、資安和智慧機械外，也新增廠商投資AI和淨零設備可享租稅優惠。

2024年台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）及台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）今天登場，吸引近500家廠商參展，使用超過1800個攤位。主辦單位外貿協會預估，今年展覽規模預估成長4成，已吸引來自80個國家、逾千位買主。

連錦漳表示，近年台灣從製鞋王國轉變成製鞋機王國，機械產業和民生產業息息相關，導入AI、淨零碳排也成為趨勢。經濟部已修訂產創條例第10條之1，除延續5G、資安和智慧機械外，也新增廠商投資AI和淨零設備可享有租稅優惠。

產創條例第10條之1投資抵減今年底落日，經濟部已拍板確定支出上限提高至18億元，並新增AI及淨零低碳設備納入投資抵減項目，近期將預告修法草案，力拚在立法院新會期三讀通過。

貿協董事長黃志芳表示，今年是疫後首度開展，展覽規模預估成長4成，聚焦複合材料、尖端技術和循環經濟，已經吸引來自80個國家、約1500位買主來台，其中包括埃及、越南、緬甸等8個國家代表團。

黃志芳表，去年台灣橡塑膠機械產業的出口額達8.7億美元，是全世界第6大出口國；去年製鞋機械產值為4600多萬美元，希望藉由技術創新，提高產品附加價值，因應中國產能過剩所帶來的低價競爭。

台灣機械工業同業公會理事長莊大立表示，台灣塑橡膠產業發展約60年，培育出台塑、奇美等優秀企業；台灣製鞋產業則是世界第3大出口國，許多企業都是國際知名品牌的代工廠。

莊大立表示，隨著自動化應用越來越普遍，尤其是在塑膠射出部分，但台灣機械產業大多為中小企業，面對資金和人才挑戰，美日等國對於企業設備購買、節能減碳皆積極推出相關補助措施，希望政府對於節能補助、汰舊換新等加大補助力道。

台北國際塑橡膠工業展及台北國際製鞋機械展今年聚焦創新材料、尖端製造及循環經濟等3大主軸，並設立複合材料區、生質再生材料及綠色低碳區、接合黏著技術區等展區，呈現全球塑橡膠產業從材料、製造到製品的最新技術發展，以及多元領域應用的高性能產品與循環經濟解決方案。

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