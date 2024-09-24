10月電價漲不漲？卓榮泰：產業用電大戶交由委員討論

10月將召開電價審議會，對於是否調漲電價引發關注，行政院長卓榮泰24日表示，電價審議委員都會觀測到整個社會的民生需求。而他個人認為，雖然民生用電現在低於台電的發電成本，但基於民生用電需求，政府應該想盡各種方法讓民生用電平穩，不要再增加大家的負擔，不過產業用電大戶的用電，就讓電價審議委員會來討論。

卓榮泰今日赴立法院繼續施政報告並備質詢，會中民眾黨立委張啓楷提到，「改善財務的方法很多，為什麼要拿人民納稅錢的一千億元撥補，台電的資產可以重估、資產可以活化，他希望不要因為台電本身的錯誤，撥補一千億元，也不要再漲電價。」此外，他也提到，「台電從金雞母變成敗家子，這中間的落差到底為何？」

經濟部長陳正祺表示，電價要不要漲，要等電價審議會決定，並不是政府能夠主導，而且現在外部委員已經過半，所以電價未來要怎麼樣，漲或跌要由電價審議會來決定。再者，一千億元的撥補是因為台電財務結構需要補充，現在經濟部已經請台電做資產重估、活化資產、改善經營效率、多方採購等。

卓榮泰則提到，雖然電價審議委員會還沒有開，但能夠擔任電價審議委員的先進們，都會觀測到整個社會的民生需求。而他個人認為，雖然民生用電現在低於台電的發電成本，但基於民生用電需求，政府應該想盡各種方法讓民生用電平穩，不要再增加大家的負擔，但產業用電大戶的用電，就讓電價審議委員會來討論。另外，台電花了很多錢做電網韌性的改善。