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新青安真降溫了？金龍海嘯襲房市 專家「量縮大概率發生」：不可輕心

聯合新聞網／ 邏輯投資
第7波房市制裁手段出爐，「新青安」是否真的會因此降溫？房市示意圖／聯合報系資料照片
第7波房市制裁手段出爐，「新青安」是否真的會因此降溫？房市示意圖／聯合報系資料照片

媒體報導「新青安」已經降溫，因為根據財政部統計，8月單月核貸戶數5,684戶、核貸金額452.82億元，均較前月減少27％，為今年3月以來新低，顯示新青安已經降溫。真是如此嗎？

「新青安」有兩組數據，一組是「受理」，另一組是「撥貸」，如果去看完整數據，8月「受理」申貸戶數6,226戶、申貸金額511.2億元，較前月減少8.5％、6.1％，減少幅度僅落在個位數百分比，與「撥貸」戶數及金額的減少幅度有明顯落差。

如果再去追蹤整體趨勢，你會發現7月的「撥貸」戶數與金額有明顯跳增，推測與8月4日「民俗月」開始有關，因此銀行7月加速撥貸；另外財政部7月公布新青安調查結果，可能也讓部分有疑慮的案子在調查完成後順利撥貸。

但不管如何，8月撥貸戶數與金額月減27％，其實有受到「基期」拉高的影響，因此要觀察新青安的熱度變化，我會比較傾向去看「受理」戶數與金額的變動。

從圖表上可以看到，從5月新青安受理戶數與金額達到高峰後，之後就逐月遞減，顯示「新青安」熱度早在6月就開始冷卻，推測這與財政部、金管會啟動調查工作有關，使得投資客主動放棄遞件。

但儘管少了投資客申請，再加上台股大跌以及央行約談國銀引發「限貸令」事件等影響，8月的受理戶數仍有6,226戶，受理金額511.21億元，仍高於去年8-12月的平均水準，顯示新青安的「餘溫」還在。

畢竟現在「新青安」在央行提升信用管制措施的情況下，幾乎已經成為獨家具有「寬限期」、「低利率」、「超長年限」的優惠貸款措施，我想還是會吸引許多符合條件的人申請，但也可預見申請案件將持續遞減。

因為現在已經進入買賣雙方的信心考驗，買方不想追高當傻瓜，而賣方也不想賤賣輸給鄰居，因此「量縮」應該是大概率事件，但「新青安」仍會維持一定受理與撥貸規模，成為房市的基本盤。

後續需要觀察的是，隨著量縮加上新青安申請放緩，是否台灣的不動產貸款集中度能夠見頂並開始改善？但「邏輯投資」認為隨著預售建案陸續交屋，以及建商推案陸續動工，不動產貸款恐怕仍將維持高水準，而這也會牽動央行的政策強度，因此房市仍將嚴峻，不宜掉以輕心。

◎本文內容已獲邏輯投資授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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