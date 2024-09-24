快訊

吃錯睡錯都有影響 4個不經意的NG習慣可能增加患糖尿病風險

LINE免費貼圖5款來了！這款終身免費用 「林北係熊」 日常哈拉必下載

央行打炒房直取要害 這縣市恐成最嚴「限貸令」重災區

Arm 9月20日起被列入費城半導體指數

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
Arm 執行長 Rene Haas 。攝影／崔馨方
Arm 執行長 Rene Haas 。攝影／崔馨方

Arm 控股有限公司（那斯達克股票代碼：ARM，以下簡稱 Arm）是一家致力於建構運算未來的企業，近日宣布自 2024 年9月20日起，被列入費城半導體指數（PHLX Semiconductor Sector Index, SOXSM），彰顯了 Arm 正以未來人工智慧基礎運算平台之姿快速成長。

Arm 執行長 Rene Haas 表示，自我們上市以來的這一年間，Arm 做為各項技術接觸點的基礎運算平台，持續強化其產業地位。隨著我們不斷致力於為廣泛的市場實現並擴展多樣化的解決方案，此次能被列入費城半導體指數，突顯了 Arm 在此轉變過程中展現的高速成長。

費城半導體指數是一個經修正的市值加權指數，包含在美國上市的30家最大的半導體公司，並以其市值進行排名。Arm 是業界效能最高且最節能的運算平台，其無可比擬的應用範疇觸及全球所有連網使用者。

為因應全球對運算永無止境的需求，Arm 提供先進的解決方案，使全球領先的科技公司得以釋放 前所未有的AI 體驗與功能。透過與全球最大的運算生態系及 2,000 萬名軟體開發人員的共同努力，正在 Arm 平台上建構 AI 的未來。

Arm 半導體 費城

延伸閱讀

美股小幅收高 台股蓄勢挑戰季線

台積電ADR上漲0.4% 較台北交易溢價14.7%

聯準會支持降息 美股小幅收高

Arm推客製化Podcast節目 黃仁勳對談打頭陣

相關新聞

金龍海嘯終於要戳破房市泡泡？第7波打房影響2類人、首購族5年後再怕

央行在9月19日宣布了最新一波的信用管制規定，並且在9月20日生效，這一次的調整也被新聞稱作央行史上最重房市管制，這一次到底調整了什麼？會造成什麼影響？來跟大家分享我的想法。

明年度總預算遭在野黨退回 卓揆：有必要會逐一說明

立法院上周退回明年度總預算，對此，行政院長卓榮泰24日指出，雖然很遺憾，總預算沒有辦法如期地付委實質審查，不過近日也已經...

獨角獸變小馬...踏出台灣後 新創公司為何大多表現不佳

從睿能創意（Gogoro）、完美移動（PERFECT）、Just Kitchen、大猩猩科技（Gorilla）到Appier，都是近5年台灣最被看好的新創企業，但最近Gogoro爆出使用中國大陸製零件事件，創辦人陸學森辭任，引發市場回頭檢視這些新創企業走入國際資本市場後，股價、市值表現大多不理想。這些台灣當年備受關注的新創甚至獨角獸，到底怎麼了？ 「創辦人本身的特質跟背景，會決定這一個公司的很重要的走向」，KPMG創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧，接受聯合報數位版訪問，對於台灣新創企業，給出一些關鍵想法。...

投資者把握利多！Fed降息5大影響一次看 曝Q4該如何布局

通膨降、就業緩，美國聯準會（Fed）終於啟動降息，更以一口氣降息2碼作為起手式，究竟，Fed降息會帶來哪些影響？對於投資者來說，面對這一波新的經濟變化，又該如何把握利多，後續投資策略該如何調整？

獨／中華電高層異動…簡志誠內定升任董事長 林榮賜接總經理

中華電信董事長、總經理將換人做。中華電信董事長郭水義將卸任，由行政長兼副總經理簡志誠升任；現任總經理林昭陽則會退休，由神...

離岸風電國產化大鬆綁 對不可抗力及不可歸責事由將予協助

經濟部長郭智輝昨（23）日約見離岸風電3-1期、3-2期得標業者，會中明確表示，國產化若涉及「不可抗力」及「不可歸責」事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。