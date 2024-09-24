Arm 9月20日起被列入費城半導體指數

Arm 控股有限公司（那斯達克股票代碼：ARM，以下簡稱 Arm）是一家致力於建構運算未來的企業，近日宣布自 2024 年9月20日起，被列入費城半導體指數（PHLX Semiconductor Sector Index, SOXSM），彰顯了 Arm 正以未來人工智慧基礎運算平台之姿快速成長。

Arm 執行長 Rene Haas 表示，自我們上市以來的這一年間，Arm 做為各項技術接觸點的基礎運算平台，持續強化其產業地位。隨著我們不斷致力於為廣泛的市場實現並擴展多樣化的解決方案，此次能被列入費城半導體指數，突顯了 Arm 在此轉變過程中展現的高速成長。

費城半導體指數是一個經修正的市值加權指數，包含在美國上市的30家最大的半導體公司，並以其市值進行排名。Arm 是業界效能最高且最節能的運算平台，其無可比擬的應用範疇觸及全球所有連網使用者。

為因應全球對運算永無止境的需求，Arm 提供先進的解決方案，使全球領先的科技公司得以釋放 前所未有的AI 體驗與功能。透過與全球最大的運算生態系及 2,000 萬名軟體開發人員的共同努力，正在 Arm 平台上建構 AI 的未來。