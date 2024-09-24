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明年度總預算遭在野黨退回 卓揆：有必要會逐一說明

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

立法院上周退回明年度總預算，對此，行政院長卓榮泰24日指出，雖然很遺憾，總預算沒有辦法如期地付委實質審查，不過近日也已經有拜託民進黨團能夠適度地加強跟在野黨團的協調，那麼有必要，政院會逐一說明。

卓榮泰今日再度率領執政團隊赴立院施政報告，會前針對總預算遭退回一事說明，卓榮泰表示，在院會開始的前後，循例行政院都會跟黨團的委員先進們一起討論，討論的不只是預算問題，還有很多的法案，尤其是優先法案；另外，還有一些重大的政策跟決定，都必須跟黨團的同仁取得共識，瞭解之後才能夠繼續往前走。

卓榮泰坦言雖然很遺憾，總預算在上個禮拜沒有辦法如期地付委實質審查，「但是我還是堅信總預算攸關到國人很多的，包括社福的福利的預算、地方的建設、科技的發展、公建的預算等等，那也相信在朝野各黨團進一步溝通底下，一定會朝著順利實質付委、實質審查的這個方向走。」

卓榮泰說，在這幾天當中，也有拜託民進黨黨團能夠適度地加強跟在野黨團的協調，那麼有必要，政院會逐一地說明，等等的總質詢開始就有很多委員垂詢，那正好可以透過這樣的機會，向國人做進一步的說明。

另外，中國大陸國安部聲稱，匿名者64駭客組織對中國大陸發動攻擊，該組織是國防部資通電軍，並嗆嚴懲臺獨，對此，卓榮泰也表示，資安對國家是重要的，但我國是在維護自己國家的通訊跟資訊的安全為主；那至於說現在被外界所指控的，國防部已經在調查，應該就是一個假的訊息，用假的訊息來指控我方，這個必須要強力地回覆。

卓榮泰 國防部

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