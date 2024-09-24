金龍海嘯終於要戳破房市泡泡？第7波打房影響2類人、首購族5年後再怕

央行在9月19日宣布了最新一波的信用管制規定，並且在9月20日生效，這一次的調整也被新聞稱作央行史上最重房市管制，這一次到底調整了什麼？會造成什麼影響？來跟大家分享我的想法。

第7波房市管制措施－重點整理如下：

1、自然人名下有房屋者的第1戶購屋貸款不得有寬限期 2、自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國 3、法人及自然人購置高價住宅貸款的最高成數由4成降為3成 4、餘屋貸款最高成數由4成降為3成 5、存款準備率調升0.25個百分點 (10月1日實施)

大動作調整原因

今年房市的暴衝，相信大家都非常有感，根據央行資料，相較2018年底，2024年8月，銀行總放款成長47.5%，但不動產放款成長竟達60％，其他放款只有41％，泡沫正在吹大，如果現在不下重手，恐怕會讓台灣陷入更嚴重的經濟衰退。

主要受影響對象

從這次調整的內容來看，主要是針對「多戶購房者」和「投機客」的限制加大，對於「首購族」其實沒有太多影響，不過如果你是「換屋族」可能會受到第二戶貸款的限制，但如果你符合1年內賣房的規定，則不受二房限貸的影響。

房價下跌的可能性

短期內投機性需求減少，部分區域房價可能有小幅調整，但因為屋主的持有成本仍然很低，所以我認為屋主沒有太多降價的壓力，應該會出現「價穩量縮」的局面，長期來看，除非政府加稅或升息，不然可能要等到新青安寬限期結束的拋售潮，才會看到房市的大幅下跌。

結語

這次的房市管制，可以視為央行向炒房客宣戰，所以不要預期房市會像上半年一樣往上衝了，後續房市應該要正常化，不然泡泡吹太大，也是全民受苦。

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