快訊

日本近海規模5.9地震！八丈島見「50公分」浪高 氣象廳發海嘯警報

爆簽約大陸公司 吳慷仁搭機洩行蹤回應：「跟著感覺走」

降息買債送分題...但不懂亂買就送命！債券ETF5大缺點一次看、1關鍵沒注意成壁紙

金龍海嘯終於要戳破房市泡泡？第7波打房影響2類人、首購族5年後再怕

聯合新聞網／ 預算先生 萊恩
央行總裁楊金龍宣布第7波房市管制措施，揮出史上最重「打炒房拳」。聯合報系資料照
央行總裁楊金龍宣布第7波房市管制措施，揮出史上最重「打炒房拳」。聯合報系資料照

央行在9月19日宣布了最新一波的信用管制規定，並且在9月20日生效，這一次的調整也被新聞稱作央行史上最重房市管制，這一次到底調整了什麼？會造成什麼影響？來跟大家分享我的想法。

第7波房市管制措施－重點整理如下：

1、自然人名下有房屋者的第1戶購屋貸款不得有寬限期

2、自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國

3、法人及自然人購置高價住宅貸款的最高成數由4成降為3成

4、餘屋貸款最高成數由4成降為3成

5、存款準備率調升0.25個百分點 (10月1日實施)

大動作調整原因

今年房市的暴衝，相信大家都非常有感，根據央行資料，相較2018年底，2024年8月，銀行總放款成長47.5%，但不動產放款成長竟達60％，其他放款只有41％，泡沫正在吹大，如果現在不下重手，恐怕會讓台灣陷入更嚴重的經濟衰退。

主要受影響對象

從這次調整的內容來看，主要是針對「多戶購房者」和「投機客」的限制加大，對於「首購族」其實沒有太多影響，不過如果你是「換屋族」可能會受到第二戶貸款的限制，但如果你符合1年內賣房的規定，則不受二房限貸的影響。

房價下跌的可能性

短期內投機性需求減少，部分區域房價可能有小幅調整，但因為屋主的持有成本仍然很低，所以我認為屋主沒有太多降價的壓力，應該會出現「價穩量縮」的局面，長期來看，除非政府加稅或升息，不然可能要等到新青安寬限期結束的拋售潮，才會看到房市的大幅下跌。

結語

這次的房市管制，可以視為央行向炒房客宣戰，所以不要預期房市會像上半年一樣往上衝了，後續房市應該要正常化，不然泡泡吹太大，也是全民受苦。

◎本文內容已獲預算先生 萊恩授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房價 房市 房貸 新青安

延伸閱讀

00929跌破19元今年股價表現差強人意…該買還賣？ 專家：配息再縮減空間有限了

楊金龍真能給投資客教訓？ 李同榮搖頭「理由曝光」

降息股市大漲慶祝、債券卻由漲轉跌？狄驤：分清楚被迫或預防性的差別

00922市值型ETF績效贏過大盤！ 下月將配息「本很夠」、景氣燈號「黃紅燈」還能投資

相關新聞

金龍海嘯終於要戳破房市泡泡？第7波打房影響2類人、首購族5年後再怕

央行在9月19日宣布了最新一波的信用管制規定，並且在9月20日生效，這一次的調整也被新聞稱作央行史上最重房市管制，這一次到底調整了什麼？會造成什麼影響？來跟大家分享我的想法。

獨／中華電高層異動…簡志誠內定升任董事長 林榮賜接總經理

中華電信董事長、總經理將換人做。中華電信董事長郭水義將卸任，由行政長兼副總經理簡志誠升任；現任總經理林昭陽則會退休，由神...

離岸風電國產化大鬆綁 對不可抗力及不可歸責事由將予協助

經濟部長郭智輝昨（23）日約見離岸風電3-1期、3-2期得標業者，會中明確表示，國產化若涉及「不可抗力」及「不可歸責」事...

投資者把握利多！Fed降息5大影響一次看 曝Q4該如何布局

通膨降、就業緩，美國聯準會（Fed）終於啟動降息，更以一口氣降息2碼作為起手式，究竟，Fed降息會帶來哪些影響？對於投資者來說，面對這一波新的經濟變化，又該如何把握利多，後續投資策略該如何調整？

高層地震 中華電董總將換人

中華電信董事長、總經理將換人做。中華電信董事長郭水義將卸任，由行政長兼副總經理簡志誠升任；現任總經理林昭陽則會退休，由神...

離岸風電與歐盟爭端 朝和解邁進

歐盟因離岸風電國產化狀告WTO，經濟部昨（23）日強調，目前正與歐盟於WTO架構下進行諮商階段，諮商氛圍良好，未來朝達成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。