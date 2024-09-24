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中華電董總人事傳異動

經濟日報／ 記者侯俐安馬瑞璿／台北報導

公營事業再傳高層人事異動，中華電信（2412）董事長、總經理將換人做。中華電信董事長郭水義將卸任，由行政長兼副總經理簡志誠升任；現任總經理林昭陽則會退休，由神腦董事長、中華電信現任資安長兼執行副總經理林榮賜接任。中華電信今（24）日將開臨時董事會並公布相關人事案。

昨天上午先傳出中華電信董事長人事案，據了解，郭水義昨赴政院，隨即傳出董總人事異動，今天將開臨時董事會。

事實上，打從今年賴政府520就任之後，就傳已傳出中華電信董座異動消息，直到今日才正式宣布。

郭水義從財務團隊出身，著重在中華電信的國際、投資相關布局，去年ADR（美國存託憑證）掛牌二十周年，就是由中華電信董事長郭水義、前董事長賀陳旦率領經營團隊赴美國紐約證交所敲鐘慶祝，並且立下目標，期許中華電信要成為兆元市值的頂尖科技集團。

而在中華電信整體財務愈來愈穩健之後，新上任的董座、總座人選則聚焦技術、資安，都是技術掛帥。

內定出任中華電新任董事長的簡志誠，目前除了擔任行政長，也兼任中華電網路分公司總經理，中華電信所有的電信、固網、電纜相關業務，都是由簡志誠布建，而新任總經理林榮賜除了重視電信技術新布局之外，也重視中華電信資安防備。

中華電信 董事長 資安

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