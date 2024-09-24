離岸風電國產化大鬆綁 台鏈：跨國合作找回商機

對於離岸風電國產化可望大幅鬆綁，本土供應鏈業內人士表示，這項政策轉變對中鋼興達海基的離岸風電事業有利，有機會透過集團整體能量，跨國取得合作夥伴，重新找回商機。

政商人士指出，之前政府要求離岸風電要「同時建立本土產業供應鏈」，中鋼本著使命必達精神，積極在國內尋求協力廠商。「但台灣成本就是比國外高」，最終中鋼興達海基為離岸風電百分百國產化耗盡心血，二個資本額約60億元幾乎全虧光。反觀民營企業早就從國外進口低價零組件，賺得盆滿缽滿，與中鋼興達海基形成鮮明對比。

專業人士說，政府提到離岸風電產業不必再追求百分百國產化，「還沒有看到真正的政策」，如果真能擺脫國產化，需要改變商業模式，與國外有在做離岸風電的國家如南韓、越南、印度等合作，利用他們的低成本優勢進口零組件，再到台灣進行大組合，如此才有獲利空間。但是這種新的商業模式，需要花很長時間談判，才能獲得成效。

此外，隨著離岸風電繼續往外海推進，未來風場水深可能達50公尺以上，將採用浮式風電平台，如此一來對興達海基又是考驗。因為興達港太小，容不下浮式風電平台，前景困難重重，真不知如何是好。