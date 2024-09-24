離岸風電與歐盟爭端 朝和解邁進

歐盟因離岸風電國產化狀告WTO，經濟部昨（23）日強調，目前正與歐盟於WTO架構下進行諮商階段，諮商氛圍良好，未來朝達成和解方向邁進，而國產化政策將朝開放方向處理，不過基於互信原則，相關諮商結果需要保密，無法提供更詳細資訊。

至於未來是否確定鬆綁3-1、3-2、3-3期國產化，官員說，現在無可奉告。

一位業界人士表示，WTO諮商結果通常不會去推翻既成事實，但現在經濟部為了3-1期、3-2期要如期併網，表達願意對國產化困難提供協助，究竟經濟部要如何在不改變選商規則下，放寬國產化，將是業界關注焦點。

經濟部長郭智輝昨日約見離岸風電3-1、3-2期開發商，明確傳達出為如期併網，經濟部將在國產化等方面提供協助，開發商對於未來國產化鬆綁多有期待。

在3-1期進度領先的一家開發商表示，葉片在國內無人生產，做不到國產化，早在今年3月將此情況呈報給產業發展署，至今無下文。經濟部昨日表明要將國產化不可抗力、不可歸責明確化，期待產發署能有所回應，若能盡早確定，有助加速專案融資。

另家開發商對國產化不可抗力、不可歸責明確化表示樂見其成，但也強調，離岸風電面臨困難不只是國產化，還有銀行專案融資、取得地方政府許可、購售電契約（CPPA）談判等問題，都有待一一克服，因此更希望經濟部在併網年限上能有一些彈性，例如只要在2029年底完成併網，讓業者能做得下去。