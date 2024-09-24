全社會防衛韌性委員會 26日首會

央行在9月19日宣布了最新一波的信用管制規定，並且在9月20日生效，這一次的調整也被新聞稱作央行史上最重房市管制，這一次到底調整了什麼？會造成什麼影響？來跟大家分享我的想法。

2024-09-24 08:01