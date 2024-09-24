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聯合報社論／總統「電」部長 揭露憲政失衡的治國亂象

全社會防衛韌性委員會 26日首會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

總統府三大委員會之一的全社會防衛韌性委員會周四（26日）將舉行，昨日委員名單出爐，其中在資通、運輸及金融網絡安全領域方面，包括趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦、Google台灣總經理林雅芳等產業人士都入列。

總統府成立三大委員會，截至目前，國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會都已召開首次會議，全社會防衛韌性委員會則將於周四壓軸登場。

據了解，防衛韌性委員會委員除了國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝、交通部長陳世凱、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、海委會主委管碧玲等政府機關代表，產學界委員將分為四大領域。

在資通、運輸及金融網絡安全領域，包含洪偉淦、林雅芳、台灣網路資訊中心董事長黃勝雄、國家太空中心主任吳宗信、台灣駭客協會理事戴辰宇。

民力訓練暨運用領域包括玉山寶光聖堂董事長王寶宗、全民國防教育協會理事長廖英熙、基督長老教會總會總幹事陳信良、壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農、數位外交協會理事長郭家佑、黑熊學院顧問曾柏瑜、世新傳播管理學系副教授劉玉晳。

能源及關鍵基礎設施維運包括政大公行系特聘教授兼創新國際學院院長杜文苓、台大資工系副教授蕭旭君；社福醫療及避難設施整備，包括慈濟基金會執行長顏博文、台灣災難醫療隊發展協會榮譽理事長蕭雅文、黑熊民防教育協會理事長劉文。

總統府 黑熊

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