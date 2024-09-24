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聯合報社論／總統「電」部長 揭露憲政失衡的治國亂象

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畢業季效應 8月失業率攀11月高點

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
行政院主計總處23日公布8月失業率3.48%，因適逢畢業季，致失業率較高。 圖／聯合報系資料照片
行政院主計總處23日公布8月失業率3.48%，因適逢畢業季，致失業率較高。 圖／聯合報系資料照片

行政院主計總處昨（23）日公布8月失業率3.48%，因適逢畢業季，致失業率較高，月增0.03個百分點，連三月走升，為近11個月最高，但仍創24年同月最低水準。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，目前國內就業情勢穩定，過往若無特別因素，9月畢業生陸續找到工作，失業率多會回降。

主計總處統計，8月失業周數平均為19.9周，較7月縮短0.3周。其中，初次尋職者為15.5周，較7月縮短0.3周；非初次尋職者為21.2周，較7月縮短0.2周。8月失業期間達一年以上之長期失業人數為4.9萬人，月減2,000人，年減3,000人。

就業人數方面，8月就業人數為1,161.3萬人，月增2,000人，其中服務業部門及工業部門分別增加3,000及1,000人，農業部門則減2,000人，8月整體就業人數年增8萬人。8月勞參率為59.42%，較7月上升0.02個百分點，較上年同月增0.12個百分點，1~8月勞參率平均為59.27%，較上年同期上升0.06個百分點。

譚文玲說，8月勞動供需市場就業者在增加，失業率雖些微上升，但8月難免會有季節性因素，9月隨畢業生陸續找到工作，失業率應該就會下降，加上美國聯準會（Fed）近來才剛調降利率，廠商的資金成本下降，多少也會影響勞動供需市場表現，由於主客觀因素太複雜，主計總處會密切關注。

另外值得留意的是，8月勞動供需市場調查結果仍有少數指標朝負面發展，包括：工作場所業務緊縮或歇業而失業者月增2,400人，總人數已達10萬人。

失業率

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