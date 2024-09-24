前瞻能源聚焦地熱、氫能
根據行政院公布的明年總預算案，淨零轉型12項關鍵戰略編列1,161億元。其中賴清德總統推動二次能源轉型，明年前瞻能源相關預算達41億元，年增36%。相關經費將投入地熱、氫能、碳捕捉與封存等先進能源及技術。
根據預算書，明年前瞻能源預算籌編41億元，包含經濟部辦理地熱潛力區塊資訊擴建及鑽井計畫、地熱發電技術研發；中油辦理台灣地熱高潛能區地質調查、產學合作引進深鑽技術；國科會辦理再生能源前瞻科技與落實應用等。另外也編列相關氫能、碳捕捉利用與封存、運具電動化及無碳化、自然碳匯等預算。
隨著2050淨零排放政策，政府加大力道推動淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫，明年編列1,161億，首度突破千億元，年增21.6％，當中以電力系統與儲能334億元最多，第二則是風電預算300.7億元，第三為節能預算242億元。
在電力系統與儲能方面，共編列334億元，主要用在台電公司辦理離岸風電加強電力網第一期計畫、太陽光電併網工程、智慧型電表基礎建設AMI推動方案等；其次則是離岸風電相關預算共300.7億元；第三名則是節能預算，用於經濟部推動住宅家電效率升級計畫、住宅能效提升計畫、能源效率管理與節能技術推廣輔導綱要計畫。
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