五大信賴產業 明年預算大增 半導體業122億 成長21%

立法院已開議，賴政府「五大信賴產業」推動方案明年度共編列222億元，年增四成，其中，半導體產業122億元、AI產業74億元，主要投入晶創台灣及大南方產業生態系推動方案，及關鍵晶片異質整合、化合物半導體先進製造、Å世代半導體、高效運算晶片等研發補助。

立法院下半年為預算會期，產業界最關注五大信賴產業預算，攸關下階段台灣產業發展布局。根據總預算案，明年五大信賴產業推動方案編列210億元，加計前瞻基礎建設計畫第五期特別預算編列12億元，合計222億元，較今年度相同基礎增加64億元，成長40.6％。

明年五大信賴產業方案預算編列

其中，我國最具優勢的半導體產業明年匡列122億元預算，年增21.2%。

其中經濟部70.5億元，主要是執行晶創台灣計畫下的IC設計國際領先突破、國內中小企業IC設計補助、晶片驅動-關鍵晶片與異質整合技術研發及產業發展、先進半導體研發基地建置、化合物半導體先進製造技術研發與關鍵應用發展、Å世代半導體、高效運算晶片之高速傳輸介面關鍵技術等業界科專補助計畫。

國科會也有49.3億元投入半導體產業，包括晶片驅動-全台半導體相關軟硬體建置與資源共享、晶片驅動-晶創海外基地培育國際人才與先進製程IC設計人才培育等計畫。

AI發展方面，預計明年投入74億元預算，較今年倍增。其中國科會主導48億元，包括在「智慧國家方案（110-114年）」下，辦理晶片驅動產業創新再升級-新一代高速運算主機與AI評測環境建構、回應重要挑戰的AI研究；以及智慧科技大南方產業生態系推動方案-AI運算資料中心建置等計畫。

此外經濟部亦有14.7億元，主要補助跨國企業來台設研發中心的「A+淬鍊計畫-全球研發創新夥伴計畫」。

次世代通訊產業明年規畫投入14億元，主要是經濟部辦理晶片驅動6G通訊產業創新、6G國際研發合作與實驗網、等計畫8.2億元；國科會低軌通訊衛星等計畫4.8億元、數位部晶片驅動產業創新再升級等計畫1億元。

安全監控產業明年投入6億元，主要是數位部辦理深化資安跨域整合聯防、前瞻晶片驅動韌性安全創新應用發展、智慧沙崙資安產業應用實證等計畫。

軍事工業產業明年投入6億元，包含軍機軍艦國造推動、亞洲創新育成中心發展、F16型機維修中心推動等計畫經費。



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