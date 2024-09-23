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經長約見！開發商這樣看：離岸風電3-1期、3-2期國產化將大鬆綁

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部長郭智輝23日約見離岸風電3-1、3-2期開發商，明確傳達出為如期併網，經濟部將在國產化等方面提供協助。對此，開發商對於未來國產化鬆綁多有期待。更有業者認為，只要準時併網，時間on time，國產化可以不受約束。

在3-1期進度領先的一家開發商表示，葉片在國內無人生產，做不到國產化，早在今年3月將此情況呈報給產業發展署，至今都沒下文。經濟部表明要將國產化不可抗力、不可歸責明確化，期待產發署能有所回應，若能盡早確定，有助於加速專案融資。

也有開發商表示，對國產化不可抗力、不可歸責明確化，表示樂見其成；但也強調，離岸風電面臨困難不是只有國產化，還有銀行專案融資，取得地方政府許可、CPPA談判等問題，都有待一一克服，因此，更希望經濟部在併網年限上能有一些彈性，例如只要在2029年底完成併網，讓業者可以做得下去。

在與經長會談後，今日與會開發商對於3-1期、3-2期國產化多有期待。不過，經濟部強調，目前正與歐盟於WTO架構下進行諮商階段，基於互信原則，相關諮商結果需要保密，無法提供更詳細資訊，惟目前諮商氛圍良好，未來朝達成和解方向邁進，而產業關聯政策將朝開放方向處理。至於未來是鬆綁3-1、3-2、3-3期國產化，官員說，現在無可奉告。

一位業界人士表示，WTO諮商結果通常不會去推翻既成事實，但現在經濟部為了3-1期、3-2期要如期併網，表達願意對國產化困難提供協助，究竟經濟部要如何在不改變選商規則下，放寬國產化，是值得關注的。

經濟部 離岸風電

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