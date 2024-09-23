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經長約見風電業者…若3-1、3-2期如期併網 國產化將放寬

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為協助離岸風電3-1期、3-2期如期併網，並確保綠電充分供應，經濟部長郭智輝23日分別約見得標業者，會中明確表示，產業關聯政策涉及「不可抗力」及「不可歸責」事由，經濟部產業發展署將朝通案原則、個案審查方式，並以9月底為目標完成相關參考樣態，協助業者如期完成風場設置。

外界解讀，在歐盟因風電國產化狀告WTO之後，經濟部為達到如期併網，有望對3-1期、3-2期國產化做出鬆綁。但官員表示，宣示3-1期、3-2期要如期併網，破除市場觀望、等待3-3期的氛圍。

歐盟為離岸風電國產化於7月底狀告WTO，雙方並在9月13日首度進行諮商，經濟部先前對外表示，國產化將會朝開放方向，並且區塊開發3-3期選商，撤除國產化已列為選項之一。而這說法，一度使開發面臨諸多困難的3-1、3-2期業者，陷入觀望。因此，據了解，經濟部主動約見，表達如期併網重要性。

官員表示，3-2期絕不會廢標，也不會延後簽約。經濟部強調，在如期併網前提前，只要符合公共利益、符合法規，經濟部全力協助3-1期、3-2期業者排除困難。

郭智輝會見業者，開宗明義表示，國內企業用戶為了出口，有大量且具競爭力的綠電需求（如RE100等），2030年台灣製造產品的綠電比例要達到40%，如期併網是當務之急。

經濟部提出協助方案，主要是要明確化3-1期、3-2期國產化「不可抗力」及「不可歸責」事由，採通案處理、個案審查原則。官員表示，明確化國產化「不可抗力」及「不可歸責」事由，有助於取得銀行團融資。

不過業者對於鬆綁3-1期、3-2期國產化是有期待，一方面是WTO諮商結果將朝開放方向；二方面是明確化國產化「不可抗力」及「不可歸責」事由，只要符合樣態，可以不受國產化限制，等於鬆綁。

此外，業者在會中提到，希望官股銀行參與離岸風場融資市場。據透露，郭智輝也在會中表達，官股銀行一定會參與。經濟部已於九月底安排國發會、財政部、金管會及官股銀行代表等參訪離岸風場，並就離岸風場融資議題進行交流，提供銀行業者相關實務經驗，提升銀行對離岸風場的信心。

經濟部 離岸風電

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