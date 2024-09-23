經長強調如期併網優先 國產化放寬樣態月底出爐

離岸風電區塊開發遭遇逆風，經濟部長郭智輝今天邀集開發商座談，明確表達如期併網是優先前提，經濟部將在9月底公布3-1、3-2期國產化不可抗力、不可歸責事由具體樣態，並採通案原則、個案審查，確保風場如期完工。

相關官員補充，過去審查考量點依序為品質、價格、交貨期，現在則是交貨期優先，意即如期併網是第一要務。

郭智輝今天邀集區塊開發業者舉行座談會，共同研商風場開發挑戰，與會業者轉述，郭智輝在會中明確表達，為確保2030年台灣製造出口廠商電力有4成為綠電，風場必須即時完工併網，在此前提下，國產化規則可不受合約約束。

適逢近期歐盟主張風電國產化政策違反世界貿易組織（WTO）規定，台歐雙方首場諮商會已在9月13日落幕，郭智輝在會中表示，基於互信原則，相關諮商結果需要保密，無法提供更詳細資訊，目前諮商氛圍良好，未來朝達成和解方向邁進，產業關聯政策亦將朝開放方向處理。

其中，3-1、3-2期產業關聯政策涉及不可抗力、不可歸責事由，經濟部產業發展署將朝通案原則、個案審查方式，並以9月底為目標完成相關參考樣態，協助業者如期完成風場設置。

不過，3-1期先前就已明定，若開發商考量國內產能不足、價格過高等，希望改進口紓解成本壓力，可在與供應鏈簽約後，以訂單作為產發署評估依據。

相關官員解釋，不同之處在於，後續會將開放進口標準更明確化，過去審查考量點依序為品質、價格、交貨期，現在則是交貨期優先，其次價格、品質，也就是說，如期併網是第一要務。

業者會後受訪表示，通案原則「越清楚越好」，如此銀行才會認可，否則仍會用最高風險看待，仍無助融資推進。業者不諱言，國產化讓成本下降，只是「10個問題解決1個」，許可取得、地方溝通、船期等都會影響併網時間，希望政府給予更多彈性，進一步降低風場開發成本。

針對風場融資瓶頸，郭智輝強調「官股銀行一定會介入協助」。經濟部補充，除了國產化放寬之外，經濟部將在9月底安排國發會、財政部、金管會及官股銀行代表等參訪離岸風場「眼見為憑」，並提供銀行業者相關實務經驗，讓銀行對離岸風場有信心。

至於業界憂心未來條件放寬，恐導致多家3-2期風場棄標，官員表示，業者皆認為「標到的場域很珍貴」，若現在放棄，以後未必能再度獲配風場。