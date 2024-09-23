畢業季效應！8月失業率升至3.48% 估9月將回落

行政院主計總處23日公布8月失業率為3.48%，因適逢畢業季，致失業率較高，月增0.03個百分點，連三個月走升，為近11個月最高，但仍創24年同月最低水準。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，目前國內失業情勢穩定，且過往若沒有特別因素發生，9月畢業生陸續找到工作，失業率多會回落。

不過，值得留意的是，8月勞動供需市場調查結果仍有少數指標朝負面發展，包括：工作場所業務緊縮或歇業而失業者月增2,400人，總人數已達10萬人；另因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致周工時未達35小時者為19.7萬人，較上月增加2.2萬人。

對此，譚文玲表示，上述兩指標雖呈月增，但卻是年減，且因工作場所業務緊縮或歇業而失業者4月時達10.1萬人更高，因此目前看起來8月的人數並沒有特別多，但由於失業人數畢竟是往上增加，主計總處會持續留意後續發展。

主計總處統計，8月失業周數平均為19.9周，較7月縮短0.3周。其中，初次尋職者為15.5周，較7月縮短0.3周。非初次尋職者為21.2周，較7月縮短0.2周。8月失業期間達一年以上之長期失業人數為4.9萬人，月減2,000人，年減則是3,000人。

在就業人數方面，8月就業人數為1,161.3萬人，月增2,000人，其中服務業部門及工業部門分別增加3,000及1,000人，農業部門則減2,000人，8月整體就業人數年增8萬人。

8月勞參率為59.42%，較7月上升0.02個百分點，較上年同月增0.12個百分點，1~8月勞參率平均為59.27%，較上年同期上升0.06個百分點。

譚文玲說，8月勞動供需市場就業者在增加，失業率雖些微上升，但8月難免會有季節性因素，9月隨畢業生陸續找到工作，失業率應該就會下降，再加上美國聯準會（Fed）近來才剛調降利率，廠商的資金成本下降可能多少也會影響接下來勞動供需市場表現，由於主客觀因素太複雜，主計總處會密切關注。